بسكويت الزبدة المقرمش بأسهل طريقة وألذ طعم بكل أسرار نجاحه

أصبحت الكثيرات من النساء تبحثن عن طريقة سهلة وسريعة لعمل بسكويت الزبدة ليكون مقرمش ولذيء، حيث أنه يعشقه الكثيرين من الأشخاص حتى الصغار فهم يعشقونه كثيراً، بالإضافة إلى أنه ذات قيمة غذائية كبيرة، وفي الغالب تزداد عملية البحث عن أسهل طريقة لتحضير وعمل بسكويت الزبدة اللذيذ المقرمش مع قرب قدوم المناسبات والأعياد السعيدة، ونحن في السطور القادمة سوف نعرض لكم طريقة سهلة لتحضير بسكويت الزبدة المقرمش بأفضل طعم.

مكونات بسكويت الزبدة

دوماً ما تعتقد الكثيرات من النساء أن طريقة أعد وتحضير بسكويت الزبدة ليصبح مقرمش ولذيذ، وجاءت تلك المكونات كما يلي:

سوف نحتاج إلى زبدة، سكر، دقيق، فانيليا، كما سوف نحتاج إلى عدة مكونات أخرى بسيطة.

كوبان من الدقيق الفاخر الأبيض، وهو يزن حوالي 240 جم.

رشة صغيرة ملح، وهو حوالي 3 جم تقريباً.

مقدار نصف كوب من السكر البودر الأبيض، وهو يزن تقريباً 100 جم.

2 صفار بيضة.

سوف نحتاج إلى ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا سواء البودر أو السائلة.

تحضير بسكويت الزبدة اللذيذ

في البداية لابد من اتباع كافة الخطوات التي سوف نذكرها لكم على الترتيب، وهي التي سوف تضمن لكم نجاح عمل بسكويت الزبدة اللذيذ وهذه الخطوات جاءت كما يلي: