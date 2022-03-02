جربي بنفسك طريقة عمل بسكويت القرفة الخطير وبطعم مميز

هناك الكثير من أنواع البسكويت المختلفة وكل أنواعه محببة من الجميع، وبسكويت القرفة والذي لقى قبولاً كبيراً من الجميع كباراً وصغاراً، حيث تعتبر القرفة واحدة من أشهر أبرز وأهم التوابل المعروفة في العالم كله، والتي تتمتع بالكثير من الفوائد العظيمة للجسم، حيث تعمل على تجسين صحة الإنسان وتقلل من نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، كما لها دور كبير في حرق الدهون الجسم، وهو مناسب جداً لتناولها في كل وقت وكل حين، ومناسب جداً مع الأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي لخسارة الوزن، وسوف نتناول في هذا المقال طريقة عمل بسكويت القرفة بسهولة.

طريقة عمل بسكويت القرفة

يعتبر بسكويت القرفة واحدة من أهم أنواع الحلويات، والتي عرفت بشكل كبير في العالم كله، ويتمتع بسكويت القرفة بطعم رائع، يجعل الجميع يحرصون على تناولها في الصباح مع كوب الشاي أو فنجان القهوة، وهو من وصفات الحلويات الغير مضرة بالصحة لأنها يحتوي على مسحوق القرفة المفيدة جداً، والغنية بالكثير من الفيتامينات المهمة.

مكونات بسكويت القرفة:

4 كأس دقيق أبيض فاخر.

كأس وربع زبدة.

كأس ونصف سكر.

2 بيضة.

2 ملعقة كبيرة مسحوق القرفة.

2 ملعقة كبيرة لبن بودر.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

رشة فانيليا.

ملعقة صغيرة كاكاو خام.

طريقة التحضير:

في وعاء عميق نضع السكر مع الزبدة، ونخفقهما من خلال المضرب الكهربائي جيداً.

نضيف البيض والفانيليا، مع استمر الخفق ليتكون خليط كريمي قليلاً.

نضع المواد الجافة من الدقيق واللبن البودر، والقرفة والبيكنج بودر والكاكاو، ونقلب المكونات جيداً للحصول على عجينة طرية، وينصح باستمرار العجين لمدة ربع ساعة.

نحضر صينية فرن وتدهن بالزبدة، ونشكل البسكويت على شكل دوائر، ونرصها في الصينية.

ندخل البسكويت الفرن الساخن، على درجة حرارة 200 لمدة 20 دقيقة حتى ينضج.

نخرج الصينية من الفرن ويترك البسكويت ليبرد تماماً، ثم يقدم بالهناء والشفاء مع كوب الشاي.

ملحوظة: حتى نحصل على عجينة بسكويت القرفة الجيدة، لابد أن تكون كافة المكونات بدرجة حرارة الغرفة وتحديداً البيض مع الزبدة، ونقوم بنخل الدقيق جيداً مرة وأخرى للتخلص من الشوائب العالقة به ومن أي تكتلات أيضاً.