نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وجبة الطفال المغذية طريقة عمل كفتة البطاطس بالجبنة اللذيذة في المنزل بأقل تكلفة في المقال التالي
البطاطس نوع من أنواع الخضروات التي يعشق أكلها الأفراد، بجميع أنواع وطرق عمل البطاطس، سواء كانت مسلوقة أو مقلية أو شيبسي، أو مطبوخة أو محشية، وكفتة البطاطس بالجبنة هي أحد ألذ أنواع البطاطس، والبطاطس هي من أكثر المأكولات التي يتم تناولها بكميات كبيرة وباستمرار، ولا يوجد أي بيت في مصر يخلو من البطاطس، وسحبها من الأسواق بكميات كبيرة، لتتفنن الستات المصرية في عمل أنواع مختلفة من البطاطس، وكفتة البطاطس بالجبنة، من أكثر المأكولات التي يطلبها الأطفال بكثرة وذلك بسبب طعمها اللذيذ والجذاب الذي يجذب الأطفال لها، ويطلبونها ويرغبون في تناولها بكثرة، وتريد النساء طريقة مناسبة وصحيحة لعمل كفتة البطاطس بسهولة وبمذاق رائع لأطفالهم، وليتناولها الكبار أيضا في الغذاء أو الفطار.
طريقة عمل كفتة البطاطس بالجبنة اللذيذة
- نصف كيلو من البطاطس ذات الحجم المتوسط.
- كوباية من الجبنة الشيدر المبشورة.
- ربع كيلو من اللحمة الحمراء المفرومة.
- ثلاثة ملاعق صغيرة من الدقيق الأبيض.
- نصف ملعقة كبيرة من الملح.
- عدد واحد بيضة.
- فصان من الثوم.
- نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود الناعم.
- ربع ملعقة من الكمون الناعم.
- زيت يستخدم في للقلي.
خطوات تحضير كفتة البطاطس بالجبنة
- أولا نقوم باختيار البطاطس الصغيرة الحجم وبعد ذلك نقوم بغسل البطاطس تحت الماء الجاري ونقوم بدعكها جيدًا، لتنظيفها من التراب، والطينة اللاصقة بها.
- نقوم بتحضير إناء غويط، ونضع نصفه ماء ووضع البطاطس في الماء ووضعه على النار حتى تغلي، ونختبر النضج بالشوكة حتى نتأكد من أنها أصبحت لينة نوعا ما وحتى تمام السلق.
- يتم رفع الإناء من على النار، وبعد ذلك نبدل الماء الساخن بماء بارد، ونقوم بتقشيرها وشطفها، بعد ذلك نقوم بتقطيعها وهرسها في إناء آخر، وتتكون عجينة.
- نقوم بإضافة الفلفل الأسود، والكمون والملح والثوم بعد هرسه، ونقلبهم في البطاطس جيدًا.
- بعد ذلك نقوم بوضع اللحمة المفرومة والجبنة الشيدر على عجينة البطاطس، ونستمر في التقليب ونخلطها معًا، حتى تمتزج المكونات معًا، ونحصل على خليط متجانس ومتماسك ونقوم بلم العجينة جيدًا.
- نقوم بتصنيع قطع البطاطس على شكل أصابع مثل الكفتة، وتكون متوسطة الحجم وغير سميكة
- نقوم بوضع مقلاة على النار وبها زيت غزير الكمية، ويكون شديد السخونة، ونضع البطاطس في المقلاة حتى تنضج، ويكون لونها أحمر، ثم تقليبها وخروجها، ووضعها على مناديل المطبخ ليتشرب الزيت منها.
- ثم نقوم بتقديمها ساخنة، بجانب العيش والسلطات.
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