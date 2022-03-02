وجبة الطفال المغذية طريقة عمل كفتة البطاطس بالجبنة اللذيذة في المنزل بأقل تكلفة

البطاطس نوع من أنواع الخضروات التي يعشق أكلها الأفراد، بجميع أنواع وطرق عمل البطاطس، سواء كانت مسلوقة أو مقلية أو شيبسي، أو مطبوخة أو محشية، وكفتة البطاطس بالجبنة هي أحد ألذ أنواع البطاطس، والبطاطس هي من أكثر المأكولات التي يتم تناولها بكميات كبيرة وباستمرار، ولا يوجد أي بيت في مصر يخلو من البطاطس، وسحبها من الأسواق بكميات كبيرة، لتتفنن الستات المصرية في عمل أنواع مختلفة من البطاطس، وكفتة البطاطس بالجبنة، من أكثر المأكولات التي يطلبها الأطفال بكثرة وذلك بسبب طعمها اللذيذ والجذاب الذي يجذب الأطفال لها، ويطلبونها ويرغبون في تناولها بكثرة، وتريد النساء طريقة مناسبة وصحيحة لعمل كفتة البطاطس بسهولة وبمذاق رائع لأطفالهم، وليتناولها الكبار أيضا في الغذاء أو الفطار.

طريقة عمل كفتة البطاطس بالجبنة اللذيذة

نصف كيلو من البطاطس ذات الحجم المتوسط.

كوباية من الجبنة الشيدر المبشورة.

ربع كيلو من اللحمة الحمراء المفرومة.

ثلاثة ملاعق صغيرة من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

عدد واحد بيضة.

فصان من الثوم.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود الناعم.

ربع ملعقة من الكمون الناعم.

زيت يستخدم في للقلي.

خطوات تحضير كفتة البطاطس بالجبنة