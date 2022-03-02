نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل الجاتو شاتو الشوكولاته بأسرار الحلواني لذيذة وسريعة ببيضة واحدة فقط في المقال التالي
الجاتو شاتو من وصفات الحلوي السريعة و اللذيذة و المغذية جدًا، فهذه الوصفة لعشاق الشوكولاتة و الجاتوه، فهي من الحلويات التي اشتهرت كثيرًا في المحلات والمطاعم في الأوقات الأخيرة لذلك يذهب العديد من الشباب والأطفال لتناولها من الخارج لكى يستمعون بطعمها اللذيذ جدًا و الشهي، ولذلك سنقدم لكي يا سيدتي طريقة تحضيرها من المنزل بخطوات و مكونات بسيطة جدًا بطريقة المحلات.
مقادير الجاتوه شاتو
إذا كنت تبحثين عن وصفة حلوى سريعة و سهلة ومغذية إذا حضري الجاتو شاتو، وسنبدأ بتقديم المكونات وهي:
- كوب من الدقيق المنخول.
- نصف كوب من الكاكاو الخام المنخول.
- كوب من الزيت النباتي.
- كوب من اللبن الساخن.
- ملعقة كبيرة من البيكينج بودر.
- كوب من السكر الناعم.
- رشة ملح.
- بيضة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا
مقادير التزين:
- كوب كريم شانتي خام
- كوب لبن مثلج.
- نصف كوب سكر بودرة منخول.
- 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام المنخول
مقادير تسقيه الكيك
- نصف كوب من اللبن.
- ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.
طريقة تحضير الجاتو شاتو
لكي تحصلين على ألذ وأطعم جاتو شاتو مثل الجاهز اتبعي هذه الخطوات التالية:
- نضع في الخلاط الكهربائي السكر و اللبن ونقوم بضربهم لكى يذوب السكر.
- بعد ذلك نضع الفانيليا و نقوم بضربهم في الخلاط جيدًا.
- ثم نضع الكاكاو والزيت بالتدريج مع الاستمرار في الضرب.
- نأخذ كوب من هذا خليط الشوكولاتة ونتركه على جنب.
- بعد ذلك نضيف البيضة على خليط الشوكولاتة المتبقي في الخلاط ونضيف رشة الملح ونستمر في ضرب المكونات حتى يصبح القوام ناعم.
- ثم بعد ذلك نضع في طبق غويط الدقيق و البيكنج بودر ونسكب عليهم خليط الشوكولاتة والبيض ونقوم بخلطهم جيدًا بالمضرب اليدوي.
- نحضر قالب الكيك مقاس 24 ونقوم بتوزيع القليل من الزيت و رشة من الدقيق ونسكب خليط الجاتوه.
- نقوم بعد ذلك بإدخال القالب في فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة على الشبكة لمدة 30 دقيقة حتى تستوي تماماً من المنتصف.
- ثم نقوم باخراجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً ثم نقوم باخراجها من القالب ونقطعها نصفين من الوسط.
- نبدأ بتحضير الحشو نقوم بوضع كريم الشانتية في بولة ونضع اللبن والكاكاو ونقوم بضربهم بالمضرب الكهربائي حتى يصبح قوامهم كريمي.
- نقوم بتسقية الجاتوه باللبن والكاكاو لكى تصبح طرية.
- بعد ذلك نضع طبقة من الكريمة في منتصف الكيك ثم نضع النصف الآخر من الكيك.
- نضع أيضاً طبقة من الكريمة على وجه الجاتو شاتو.
- ثم نضع بعد ذلك القليل من صوص الشاتو الذي قمنا بحفظه من خليط الكيك.
- نقطع الكيك إلى قطع متساوية وتقدم للطعام بالصحة والهنا.
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