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أسهل طريقة لعمل الجاتو شاتو الشوكولاته بأسرار الحلواني لذيذة وسريعة ببيضة واحدة فقط

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عمر شويل - جدة أسهل طريقة لعمل الجاتو شاتو الشوكولاته بأسرار الحلواني لذيذة وسريعة ببيضة واحدة فقط - ثقفني

الجاتو شاتو من وصفات الحلوي السريعة و اللذيذة و المغذية جدًا، فهذه الوصفة لعشاق الشوكولاتة و الجاتوه، فهي من الحلويات التي اشتهرت كثيرًا في المحلات والمطاعم في الأوقات الأخيرة لذلك يذهب العديد من الشباب والأطفال لتناولها من الخارج لكى يستمعون بطعمها اللذيذ جدًا و الشهي، ولذلك سنقدم لكي يا سيدتي طريقة تحضيرها من المنزل بخطوات و مكونات بسيطة جدًا بطريقة المحلات.

مقادير الجاتوه شاتو

إذا كنت تبحثين عن وصفة حلوى سريعة و سهلة ومغذية إذا حضري الجاتو شاتو، وسنبدأ بتقديم المكونات وهي:

  • كوب من الدقيق المنخول.
  • نصف كوب من الكاكاو الخام المنخول.
  • كوب من الزيت النباتي.
  • كوب من اللبن الساخن.
  • ملعقة كبيرة من البيكينج بودر.
  • كوب من السكر الناعم.
  • رشة ملح.
  • بيضة.
  • ملعقة صغيرة من الفانيليا
    مقادير التزين:
  • كوب كريم شانتي خام
  • كوب لبن مثلج.
  • نصف كوب سكر بودرة منخول.
  • 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام المنخول

مقادير تسقيه الكيك

  • نصف كوب من اللبن.
  • ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

طريقة تحضير الجاتو شاتو

لكي تحصلين على ألذ وأطعم جاتو شاتو مثل الجاهز اتبعي هذه الخطوات التالية:

  • نضع في الخلاط الكهربائي السكر و اللبن ونقوم بضربهم لكى يذوب السكر.
  • بعد ذلك نضع الفانيليا و نقوم بضربهم في الخلاط جيدًا.
  • ثم نضع الكاكاو والزيت بالتدريج مع الاستمرار في الضرب.
  • نأخذ كوب من هذا خليط الشوكولاتة ونتركه على جنب.
  • بعد ذلك نضيف البيضة على خليط الشوكولاتة المتبقي في الخلاط ونضيف رشة الملح ونستمر في ضرب المكونات حتى يصبح القوام ناعم.
  • ثم بعد ذلك نضع في طبق غويط الدقيق و البيكنج بودر ونسكب عليهم خليط الشوكولاتة والبيض ونقوم بخلطهم جيدًا بالمضرب اليدوي.
  • نحضر قالب الكيك مقاس 24 ونقوم بتوزيع القليل من الزيت و رشة من الدقيق ونسكب خليط الجاتوه.
  • نقوم بعد ذلك بإدخال القالب في فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة على الشبكة لمدة 30 دقيقة حتى تستوي تماماً من المنتصف.
  • ثم نقوم باخراجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً ثم نقوم باخراجها من القالب ونقطعها نصفين من الوسط.
  • نبدأ بتحضير الحشو نقوم بوضع كريم الشانتية في بولة ونضع اللبن والكاكاو ونقوم بضربهم بالمضرب الكهربائي حتى يصبح قوامهم كريمي.
  • نقوم بتسقية الجاتوه باللبن والكاكاو لكى تصبح طرية.
  • بعد ذلك نضع طبقة من الكريمة في منتصف الكيك ثم نضع النصف الآخر من الكيك.
  • نضع أيضاً طبقة من الكريمة على وجه الجاتو شاتو.
  • ثم نضع بعد ذلك القليل من صوص الشاتو الذي قمنا بحفظه من خليط الكيك.
  • نقطع الكيك إلى قطع متساوية وتقدم للطعام بالصحة والهنا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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