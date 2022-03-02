سر وصفة ستربس دجاج كنتاكي المقرمش وطريقة عمل صوص السويت شيلي في البيت

وصفات مختلفة لعمل ستربس دجاج مقرمش وكرسبي في البيت مثل أشهر المطاعم بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة، أن دجاج الاستربس يعد من الوجبات السريعة التي يفضلها الكثير من الشباب وأيضا الصغار وتناولها بكثرة في المطاعم، وهو عبارة عن بعض صدور الدجاج المخلية تماما ومقطعة الي شرائح طولية ومغطاه بطبقة مقرمشة لذيذة، لذلك يحب تناولها الكثير من الناس وخاصة تلك الأشخاص الذين يحبون تناول الطعام من الخارج.

ستربس دجاج كنتاكي

قبل البدء في إعداد دجاج ستربس المقرمش يجب اولا أن نتعرف علي المكونات التي سوف نحتاج إليها ونقوم بإحضارها وهذا ما سنتعرف عليه فيما يلي:

نصف كيلو من صدور الدجاج المخلية

نصف كوب من الدقيق الأبيض

ملعقة صغيرة من الملح

نصف كوب من الكورن فلكس المكسر

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

نصف كوب من البقسماط المطحون

ثلاث حبات من البيض المخفوق

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر

ملعقة صغيرة من البابريكا

طريقة عمل ستربس الدجاج

لقد تعرفنا علي المكونات والمقادير وقمنا بإحضارها والآن سوف نقوم بتحضير الاستربس خطوة بخطوة فيما يلي:

اولا نقوم بإحضار صدور الدجاج وتقطيعها علي هيئة شرائح وأصابع متوسطة الحجم في الطول وأيضا سمكها.

نحضر بعد ذلك وعاء متوسط الحجم ونضع فيه البقسماط والكورن فليكس مع أضافه الملح والفلفل الأسود والثوم البودر.

نقوم بعد ذلك بخلطهم وتقليبهم معا جيدا وذلك حتي يتجانسون تماما ثم نحضر وعاء أخر ونقوم بوضع الدقيق فيه.

نحضر قطع الدجاج بعد ذلك ونضعها في الدقيق ثم مقوم بغمسها في وعاء البيض المخفوق ثم نضعها في وعاء الكورن فليكس.

نقوم بغمس الدجاج جيدا وتتبيله حتي تنتهي الكمية ثم نضع كمية الدجاج في صينيه مفروش فيها ورق زبدة.

ندخل الصينية بعد الي الثلاجة وتركها لمدة ساعة كاملة ثم نقوم بقلي الاستربس في مقلاه بها زيت غزير حتي تنضج.

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