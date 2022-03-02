نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبسط طريقة عمل الطحينة بالسمسم بسهولة في البيت مثل الجاهزة بمذاق شهي لا مثيل له في المقال التالي
الطحينة من أهم المقبلات بجانب الأكل بالنسبة للكثير من الناس، ويقوم الأشخاص بشراء الطحينة من السوبر ماركت، ولكن يقومون بتحضيرها في المنزل، والطحينة لا يتم الاستغناء عنها بجانب الأكلات، حيث تُؤكل هي والسلطة بجانب الكثير من الأكلات مثل المشويات سوءا فراخ أو لحمة أو سمك، وبجانب السندوتشات والشاورمات، ومطاعم ومحلات الأكل يقدمون الطحينة بجانب أي وجبة من الوجبات أو أي سندوتش، وأيضًا توضع على سندوتشات المطاعم الشعبية مثل الفول والفلافل، والباذنجان، والبطاطس وجميع الأكلات، يقوم الأفراد بتجهيزها في المنزل في وجبات الفطور والغذاء نقوم بوضعها على الأكل وأكلها، حيث تعطي الأكل مذاق رائع وطعم جميل، وبعض الناس لا يستطيعون الأكل بدون طحينة، وفيها فوائد عديدة، ويستخدم في عمل الحلاوة الطحينية، السمسم مفيد جدًا، ويبحث الأشخاص محبي الطحينة عن طريقة عملها في المنزل واستعدادًا لشهر رمضان.
مكونات عمل طحينة السمسم في المنزل
من خلال موقعنا نقدم لكم أبسط طريقة عمل الطحينة بالسمسم بسهولة في البيت مثل الجاهزة بمذاق شهي لا مثيل له، حيث أن سلطة الطحينة من أشهى المقبلات التي يمكن عملها بجانب الأطعمة على السفرة وأيضا تصلح بجانب العديد من الأكلات مثل الكفتة المشوية والفراخ والطرب والريش الضاني والجمبري وغيرهم العديد، وإليكم المكونات.
- كوب من السمسم الأبيض.
- نصف كوب من الزيت.
- اتنين ملعقة من الدقيق الأبيض.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح الأبيض.
طريقة تحضير طحينة السمسم في المنزل
- قبل البدء في عمل الوصفة نقوم بغسل السمسم جيدًا وتهويته من الماء، قبل عمل الطحينة بيوم أو اثنين.
- في إناء على النار نقوم بوضع السمسم به، ونقوم بإضافة الدقيق الأبيض المنخول إلى السمسم، ورشة الملح الصغيرة، وتكون النار هادئة ونقلب المكونات جيدًا حتى يتحمص السمسم في الدقيق، ونقوم برفعه من على النار قبل يحدث تغيير في لون السمسم.
- نترك السمسم والخليط حتى يبرد قليلًا، بعد ذلك نقوم بوضعه في الكبة التي تستخدم لطحن التوابل، ونقوم بطحن السمسم والدقيق جيدًا حتى يكون الخيط ناعم جدًا مثل البودرة.
- بعد تنعيم السمسم والدقيق جيدًا نقوم بوضع الزيت على الخليط، ونستمر في الطحن حتى يمتزج السمسم والزيت والدقيق وتبدأ العجينة تلين، ويكون قوامها مثل قوام الطحينة الجاهزة التي نقوم بشرائها من الأسواق.
- نقوم بإحضار برطمان زجاج أو بلاستيك، أو حتى برطمان طحينة فارغ، ونغسله جيدًا، ونقوم بتنشيفه من الماء، ونقوم بصب خليط الطحينة به، وغلقها بإحكام وتكون جاهزة في أي وقت للتحضير.
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