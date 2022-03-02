اسنانك لؤلؤ لامع.. مكون معجزة لتبييض الأسنان الصفراء وإزالة الجير من اول استعمال نتيجة رهيبة

اسنانك لؤلؤ لامع.. مكون معجزة لتبييض الأسنان الصفراء وإزالة الجير موضوعنا اليوم من أكثر المواضيع الهامة التي يجب التحدث عنها ومناقشتها، وهو طريقة استخدام الفحم في تبييض الأسنان والحصول على أسنان نظيفة خالية من أي مشاكل وتسوس ويقضي على الجير الذي يترسب على الأسنان لعدة أسباب، فالأسنان هي أهم جزء في وجه الإنسان وعامل قوي في شكله فيجب الحفاظ عليها نظيفة، فمشكلة اصفرار الأسنان من المشاكل الرائحة بيننا وهناك أكثر من سبب يؤدي إلى حدوث هذه المشكلة وسنوضح أبرز هذه الأسباب والطرق المناسبة للتخلص منها نهائيًا.

طريقة استخدام الفحم في تبييض الأسنان

قومي بطحن كمية من الفحم النشط بداخل وعاء مناسب وأضيفي إليه كمية من الماء الفاتر حتى تصبح لديك عجينة متماسكة.

بواسطة فرشاة تنظيف الأسنان قومي بوضع كمية من الخليط الذي قمتي بتحضيره ثم قومي بغسل أسنانك بها ولكن يجب غسلها برفق حتى لا تضري اللثة.

اتركي المزيج على أسنانك لمدة ثلاث دقائق فقط ولا تزيدي الفترة لأن لها آثار جانبية ضارة ثم قومي بغسل أسنانك بعد ذلك من أثار الفحم والمزيج.

بعد ذلك اغسلي أسنانك جيدًا بالماء والمعجون بالطريقة المعتادة واتبعي هذه الطريقة مرة كل أسبوعين ولا تقومي بالإفراط في استخدامها حتى لا تتلفي اللثة.

أهم الآثار الجانبية عند تبييض الأسنان بالفحم

قد يؤدي معجون الفحم على إلحاق الضرر باللثة وخاصة طبقة المينا عند الإفراط في استخدامه على الأسنان.

يتسبب الفحم أحيانًا في حساسية الجلد عند وضعه على الأسنان ويضر باللثة والجلد المحيط بالفم.

بعض معاجين الأسنان قد لا تزيل بواقي الفحم من على أسنانك ولذلك يجب إحضار معجون أسنان مناسب لكشط الفحم من على الأسنان.

أسباب اصفرار الأسنان وتكون الجير