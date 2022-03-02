نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة خرافية.. كولاجين طبيعي للوجه يفتح البشرة ويزيل التجاعيد لبشرة صافية كالزجاج في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلال الفترة الأخيرة تم التوجه إلى كل شيء طبيعي خاصة فيما يخص البشرة والجسم والشعر، وأصبح السيدات والفتيات يفضلن اللجوء إلى استخدام كولاجين طبيعي للوجه، عن اللجوء لتلك التي تباع بمحلات مستحضرات التجميل التي تحتوي على كثير من المكونات مجهولة المصدر، إلى جانب احتوائها على مواد حافظة لتظل أطول وقت ممكن، واليوم نقدم لكي طريقة عمل الكولاجين بالبيت بمكونات طبيعية 100% لتحصلي على بشرة أكثر نضارة وحيوية وأقل عرضة للتجاعيد.

كولاجين طبيعي للوجه

في البداية يتم تحضير المكونات التالية:

ثلاث ملاعق من الأرز.

ملعقة من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة من اللبن الساخن.

الطريقة

في إناء على نار متوسطة ضعي الأرز واغمريه بالماء واتركيه حتى اكتمال النضج مع تزويد الماء حتى لا يجف تماما.

يتم غسل الأرز بالماء البارد عقب نضجه ويتم تصفيته جيدا من الماء.

يتم خلط الأرز مع اللبن الساخن مع إضافة العسل.

عند الوصول الخليط إلى قوام الماسك يتم فرده على الوجه وتركه لمدة من نصف ساعة إلى ساعة.

يغسل الوجه بالماء الناتج من تسوية الأرز.

يتم استخدام تلك الوصفة لمدة 7 أيام وستبهرك النتيحة.

كولاجين للوجه ببياض البيض

يعمل بياض البيض على شد البشرة، حيث يتم خلطه مع مكون طبيعي أخر ويتم فرده على الوجه وستلاحظين الفرق من أول مرة، ويمكنك عمل ماسك باستخدامه مع إضافة المكونات التالية:

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

كبسولة فيتامين E.

الطريقة

قومي بمزج المكونات السابق ذكرها مع بياض البيضة حتى الوصول إلى ماسك متماسك، افرديه على بشرة نظيفة لمدة 20 دقيقة، اغسلي بشرتك بالماء الفاتر، ويمكنك تكرار الماسك مرة أسبوعيا على الأقل للحصول على بشرة أكثر شبابا باستمرار.

كريم الكولاجين للتبييض

المكونات

ثمرة جوافة.

ثمرة جزر.

زيت زيتون

الطريقة

قومي بطحن ثمرة الجوافة مع الجزر جيدا، ثم أضيفي لهما زيت الزيتون وقلبي للحصول على قوام متماسك، وافرديه على كامل الوجه لمدة 20 دقيقة ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

الكثير من المكونات الطبيعية المتوفرة بمنزلك، تستطيعين من خلالها صنع ماسك كولاجين طبيعي للوجه ، والحصول على بشرة كلها حيوية ونضارة وأقل عرضة لظهور التجاعيد وتعمل أيضا مع المداومة في تطبيقها على الوجه في إزالة الندبات.