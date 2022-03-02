بكيس خميرة غيرك  شعرك 180 درجة اقوي كيراتين طبيعي خلال ساعتين

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فرد الشعر الخشن من الطرق الممتازة، والتي من الممكن أن تتبع للتخلص تماما من الملمس الخشن حيث تعتبر وصفة الخميرة من بين أهم الوصفات الطبيعية والتي من خلالها من الممكن أن يتم تحسين ملمس الشعر، والتخلص تماما من أي تجاعيد على خصلة الشعر، وتعتبر طريقة التنعيم للشعر باستعمال كيراتين الخميرة من أرخص الوصفات الطبيعية والتي من الممكن أن يتم تطبيقها على الشعر للحصول عليه ناعم وبملمس مثالي، وفيما يأتي نوضح أهم المكونات التي من الممكن أن تيسر من عمل تلك التركيبة المتميزة من خليط الخميرة المعزز لنعومة الشعر.
مكونات خلطة الخميرة لفرد الشعر الخشن
فرد الشعر الخشن باستخدام الخميرة من الممكن أن يتم من خلال استعمال مكونات بسيطة مع الخميرة لها القدرة على التحسين التام من ملمس الشعر وتعديل ملمس خصلاته، كما أن الخميرة تعد من أنواع المكونات التي تعطي فروة الرأس الفيتامينات التي تكفي للتغذية الكاملة للشعر، وفيما يلي مكونات كيراتين الخميرة، من الممكن أن يستعان بتلك المقادير لقادمة والتي تسهم في عمل كيراتين الخميرة، والمكونات نذكرها من خلال ما يلي:
- ملعقة من الخميرة.
- ملعقة صغيرة من الفازلين.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقة من الخل.
- ملعقة من زيت الخروع.
- ملعقة من النشا.
- ملعقة من الماء الفاتر.
كريم الخميرة لفرد الشعر الخشن
أسهل الخطوات لعمل كيراتين الخميرة من الممكن أن تكون كما يلي:
- يتم استعمال وعاء مناسب لإذابة الفازلين.
- نضع كمية ملائمة من الخميرة مع الفازلين والتقليب المستمر.
- تتم الإضافة التدريجية لكل مكون على حدا حتى نحصل على مزيج أشبه بالسيروم الخفيف للتطبيق على الشعر.
- يتم أخذ كمية ملائمة من خليط الخميرة ويتم توزيعها على الشعر من الجذور وبالوصول إلى الأطراف.
- يتم التطبيق مدة تتراوح بين ربع إلى حوالي نصف ساعة ومن ثم يتم غسل الشعر بعد ذلك باستعمال الماء الفاتر.
- حيث أن المداومة على تلك التركيبة المميزة من مرة إلى نحو مرتين خلال الأسبوع وهذ ما ييسر من نجاح تطبيق الخليط ويعمل علي تحسين من ملمس الشعر وتنعيمه بكل سهولة
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