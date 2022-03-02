وداعاً للمكياج مع كريم قشور الموز السحري يفتح البشرة ويخفي التجاعيد في دقائق

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يعتبر كريم قشور الموز ، من الكريمات الممتازة التي تمتلك فوائد عديدة لا تعد ولا تحصى لصحة البشرة، فهو رائع وجميل ويمنح البشرة النعومة والترطيب ويحافظ عليها من الجفاف، ويعمل على إزالة التجاعيد والخطوط البيضاء الرفيعة نهائياً مما يجعل البشرة أكثر جمالاً وجاذبية، ويخلص البشرة من الدهون التي تتراكم داخل المسام الواسعة فتشوه مظهر الوجه وتجعله يبدو أكبر سناً، ويعمل كمقشر طبيعي رائع لإزالة الجلد الميت والاسمرار الناتج عن الحبوب آثار حروق الشمس الضارة، ويخفي التجاعيد نهائياً مما يجعل البشرة أكثر نضارة وحيوية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم قشور الموز السحري يفتح البشرة ويخفي التجاعيد نهائياً في دقائق بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات كريم قشور الموز السحري توجد مكونات بسيطة نستطيع من خلالها عمل كريم طبيعي بكل سهولة بالمنزل وهى كالتالي:- كوب صغير من قشور الموز المقطعة مكعبات صغيرة.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

مقدار ملعقة صغيرة من اللبن البودرة.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من الزبادي.

نصف كوب من الماء. طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم قشور الموز السحري يفتح البشرة ويخفي تجاعيد بشكل رائع بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر وعاء ونضع به الماء وقشور الموز، ثم نضع الوعاء على نار هادئة ونتركه حتى يستوي الموز جيداً. نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد تماماً، ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به جميع المكونات. نخفق المكونات جيداً حتى يصبح لدينا خليط ثقيل القوام، ثم نقوم بإحضار علبة فارغة ونضع الكريم بها. نقوم بغلق العلبة جيداً ونضعها في الثلاجة لمدة عشر دقائق، ثم نخرجها ونتركها جانباً. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر حتى تتفتح المسام ، ثم نقوم بوضع الكريم على الوجه بالتساوي. نقوم بتليك الوجه برفق حتى يتشرب الوجه الكريم تماماً، نترك الكريم على الوجه لمدة ربع ساعة حتى يجف. نقوم بفرك الوجه بواسطة أصابع اليد حتى نزيل الاسمرار والخلايا الميتة تماماً. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد وسوف تلاحظين نعومة وجمال بشرتك من أول استعمال. يفضل عمل كمية صغيرة من الكريم كل يوم حتى نحصل على بشرة أكثر حيوية. فوائد كريم قشور الموز للبشرة توجد بعض الفوائد الجمالية الرائعة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- يقلل من ظهور التجاعيد المبكرة وعلامات تقدم العمر والشيخوخة.

يجعل البشرة بيضاء ومشرقة ويحارب الاسمرار.

مقشر طبيعي رائع لإزالة الجلد الميت والاسمرار.

يجعل ملمس البشرة ناعم مثل بشرة الأطفال.

يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة.

يجعل البشرة بيضاء وجميلة طول العمر.

يعمل على تغذية البشرة ويعطيها المرونة الكاملة.

يخرج الدهون المتراكمة داخل المسام الواسعة.

كما يحتوي على مواد مضادة للأكسدة التي تعمل على تفتيح البشرة. الوسوم عمر شويل - جدة وداعاً للمكياج مع كريم قشور الموز السحري يفتح البشرة ويخفي التجاعيد في دقائق - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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