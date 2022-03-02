الدجاج المقرمش في الفرن طبق دجاج مغطى بالبقسماط مقرمش من الخارج وطري من الداخل

نقدم اليوم لكل زوارنا الكرام اسهل طريقة عمل الدجاج المقرمش في الفرن، يعتبر الدجاج من أكثر الاطباق المفضلة لدي الجميع سواء الكبار والصغار، وحين تقديم الدجاج المقرمش كوجبة غداءأو عشاء للاسرة تصبح اشهي واطيب وجبة سريعة في الطهي، ولذلك اليوم نتناول معا طريقة عمل الفراخ المقرمشة مغطاه بالبقسماط في الفرن مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل.

طريقة عمل الدجاج المقرمش بالبقسماط في الفرن

شرائح من الدجاج (نصف كيلو).

كوبان من الحليب نصف منزوع الدسم.

1 بيضة

نصف كوب كبير كورن فليكس سادة بدون سكر.

ملعقة كبيرة من الكاري.

ملعقة صغيرة من البابريكا

حزمة من البقدونس المفروم.

كمية من الملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة من الفلفل الاسود.

طريقة تحضير الدجاج المقرمش في الفرن

في وعاء ضعي شرحات الدجاج ثم ضيفي عليها القليل من الملح، ثم يضاف عليها كمية الحليب مع جميع التوابل من بقدونس وفلفل والكاري والفلفل الحلو واتركيها لترتاح في الثلاجة لمدة ساعة. ثم في وعاء واسع ضيفي الكورن فليكس مع البقسماط واخليطهم معا جيدا جدا. وفي طبق نخفق البيضة مع رشة من الفلفل الاسود. نخلط الدجاج المتبل في خليط البقسماط، ثم نغمس الدجاج في طبق البيض وبعدها في خليط البقسماط. ثم نشعل الفرن على درجة حرارة 200. ونبدأ برص الدجاج على شبكة الفرن ونضع باسفلها الصاج مع كمية قليلة من الماء، وذلك لتزل عليه بعض من الخلطة المتبلة بها الدجاج ولا تحترق بالاسفل. نترك الدجاج لمدة 30 دقيقة على الأقل حتي تمام النضج ويكتسب اللون الذهبي. يقدم الدجاج المقرمش مع السلطة والمكرونة بالصلصة وصحتين وهنا.

طريقة عمل طبق الطحين بالحليب

الطحين من الاطباق التي تقدم مع الاطباق الرئيسية، منها الكفتة والدجاج المشوية والمقرمش، ومن أجل اعداد اطيب طبق من الطحين عليكي بتحضير ثلاثة ملاعق من الطحينة في طبق ثم يضاف عليها ربع وكوب من الحليب السائل، ويضاف عليها فص كبير من الثوم المفروم وربع ملعقة من الشطة والكمون، وتمزج المكونات معا جيدا ويضاف نصف ملعقة من الملح وربع ملعقة من الزيت وتقدم وبالهنا والشفا.