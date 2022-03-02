الجسم هيتحول لماكينة حرق.. الخلطة المعجزة لازالة الكرش والارداف فى 7 أيام بدون ادوية ولا ريجيم

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الجسم هيتحول لماكينة حرق.. الخلطة المعجزة لازالة الكرش والارداف فى 7 أيام نقدم لكم اليوم أفضل الوصفات الطبيعية لخفض الوزن الزائد والتخلص من الدهون الضارة، فخفض الوزن وتخسيسه لا يحتاج دائمًا إلى وصفات رجيم قاسية فهناك بعض الأشخاص التي لا تحتمل الحمية الغذائية، فالوصفات الطبيعية لها مفعول سريع وساحق كبير للدهون، حيث أن الدهون لها تأثير سلبي وضار على الصحة وعلى صحة القلب بشكل خاص، ويجب التخلص من هذه المشكلة بشكل فوري حتى تحصلي على جسم صحي وقوام رشيق. أفضل الوصفات الطبيعية لخفض الوزن الزائد الخلطة المعجزة لازالة الكرش والارداف فى 7 أيام كالتالي:- وصفة الشوفان والحليب لتخسيس الجسم مكونات الوصفة:- ملعقتان كبيرتان من الشوفان المطحون.

كوب كبير ماء مغلي.

ثمرة موز واحدة كبيرة الحجم.

ملعقة حليب بودرة. طريقة التحضير:- قومي بخلط الشوفان المطحون مع الحليب في وعاء واحد وقلبيهم جيدًا ثم قومي بإضافة الماء المغلي إلى المزيج وقلبي جيدًا حتى يتجانسوا تمامًا.

بعد ذلك أضيفي الموز المهروس إلى المزيج وقلبيهم مرة أخرى حتى يصبحوا خليط واحد متجانس.

ثم قومي بخلط المكونات وبهكذا يكون المشروب جاهز للتنازل ويمكنك تناوله يوميًا قبل كل وجبة رسمية بمدة ربع ساعة.

استمري على هذه الوصفة لمدة شهر كامل حتى تحصلي على جسم خالي من أي دهون وتحمي نفسك من مشكلة السمنة المفرطة. 2. وصفة الكمون والليمون لخفض الوزن مكونات الوصفة:- ملعقة كمون كبيرة.

كوبان من الماء.

ثمرة ليمون طازجة.

حبة من الليمون. طريقة تحضير الوصفة:- قومي بوضع ملعقة الكمون في وعاء مناسب وقومي بغلي كمية الماء جيدًا ثم أضيفي الكمون إلى الماء المغلي وقلبيهم جيدًا.

قومي بتقطيع الليمونة الواحدة إلى نصفين وأضيفيها إلى مزيج الكمون والماء المغلي.

احتفظي بالوصفة لمدة ليلة كاملة في غرفة درجة حرارتها دافئة وقومي بعصر الليمون عليها وتناوليها يوميًا على الريق على معدة فارغة قبل الإفطار بنصف ساعة. وصفة الليمون بالثوم مكونات الطريقة:- ثلاث فصوص ثوم.

أربع ثمرات ليمون.

سبعة أكواب من الماء. خطوات التحضير:- قومي بوضع كل المكونات مع بعضها على النار حتى تغلي المكونات تمامًا.

ثم ارفعي المزيج من على النار حتى تبرد قليلًا ثم نقوم بإضافة البقدونس.

صفي المزيج حتى يصبح سائل تمامًا وقومي بتناوله بعد أن يبرد ويمكنك حفظه بداخل الثلاجة.

يمكنك تناول المشروب يوميًا قبل كل وجبة أساسية لمدة شهر أو شهرين بحسب حاجة جسمك لسحق الدهون الزائدة. الوسوم عمر شويل - جدة الجسم هيتحول لماكينة حرق.. الخلطة المعجزة لازالة الكرش والارداف فى 7 أيام بدون ادوية ولا ريجيم - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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