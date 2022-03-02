نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل توابل السجق المميزة لتحضير السجق بنكهة لذيذة كالمطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة توابل السجق ، من أسهل الوصفات التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة، فهي لا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها وكذلك مكوناتها بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل توابل السجق.

مكونات توابل السجق

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب المنازل ومكوناتها كالتالي:

٢ ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ملعقة صغيرة من القرفة مطحونة.

ملعقة صغيرة من القرنفل مطحون.

ملعقتين صغيرتين من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الهيل أو الحبهان مطحون.

أربع ملاعق صغيرة من الكزبرة اليابسة المطحونة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل توابل السجق المميزة وطريقة تحضيرها بسيطة للغاية وهي كالتالي:

نقوم بخلط كلا المكونات جيدا مع بعضها البعض.

ثم باستخدام مطحنة الخلاط الكهربائي نقوم بطحن جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا خليط ناعم ومتجانس.

ثم تكون التوابل بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.

وتكفي الكمية التي قمنا بإعدادها لتحضير كيلو من اللحم المفروم.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل صوص الجبنة أو الباربكيو.

طريقة عمل صوص الجبنة الرومي

المكونات:

١٥٠ جرام من الجبنة الرومي المبشورة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

كوب من الحليب.

رشة من الملح.

طريقة التحضير

نقوم بوضع ملعقة الزبدة في إناء على نار هادئة جدا مع ملعقة الدقيق.

وبعدما يمتزج الدقيق مع الزبدة وقبل أن يتغير لونه علي النار نقوم بإضافة كوب الحليب تدريجيا علي ثلاث مراحل.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الملح.

ثم نقوم بإضافة الجبنة الرومي المبشورة ونستمر في التقليب جيدا حتى تذوب وتجانس جميع المكونات ونغلق النار بعد ذلك.

ويكون بعد ذلك الصوص جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل المستردة

المكونات

المستردة كثير من الناس يفضل أكلها مع العديد من الأطعمة ومكوناتها كالتالي:

كوب إلا ربع من الخردل المطحون (ويجب أن تكون حبوب الخردل صغيرة وليست ذات مذاق مر).

ربع كوب من الخل.

وربع كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

ملعقة صغيرة من الكركم.

كذلك ربع ملعقة صغيرة من الملح.

وأيضا ربع ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من جنزبيل.

طريقة التحضير

نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض.

ثم نقوم بعد ذلك بعد خلطهم جيدا بضربهم في الخلاط أو بالهاند بلندر.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للإستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل سلطة الطحينة

تتكون سلطة الطحينة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها تؤكل مع العديد من المشويات ومنها فاهيتا الدجاج ومكوناتها كالتالي:

ربع كوب من الطحينة الخام.

3 فصوص ثوم مهروسين.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

ملعقة من الزيت النباتي.

3 ملاعق من دقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

طريقة التحضير

نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها البعض وتكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل المايونيز

يمكن تناوله مع طبق اللحم بصوص الفلفل ومكوناته كالتالي:

بيضة كاملة.

ربع ملعقة ملح.

نصف ملعقة مستردة بودرة (يمكن الاستغناء عنها).

كوب إلا ربع من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخل وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

طريقة تحضير المايونيز تتم باستخدام الهاند بلندر وطريقته كالتالي: