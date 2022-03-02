نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماء الأرز للشعر بوصفات طبيعية لتطويل وتقوية الشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخدام ماء الأرز للشعر من الطرق المتبعة لتطويله وتعزيز نموه، ويرجع ذلك إلى احتوائها على مضادات الأكسدة، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن التي تكثر بها، كما تستخدم ماء الارز أيضًا في تقوية الشعر، وجعله لامع أكثر، حيث يستفاد منها الشعر سواء استخدمت بمفردها قبل غسل الشعر بالشامبو أو تم خلطها مع مجموعة مكونات وزيوت طبيعية لتزداد فوائدها للشعر وتمنحك في النهاية أفضل النتائج.

ماء الأرز للشعر

تتميز طريقة تحضير ماء الأرز للشعر بالبساطة، فقط يتوجب عليك نقع كمية مناسبة من الأرز في كمية من الماء، وتركه لبضعة ساعات بحيث يتحول لون الماء إلى اللون الأبيض، ويكون الماء الناتج بعد إزالة حبوب الأرز من الخليط مشبع بالفوائد والفيتامينات والمعادن، مع مراعاة تحضير كمية قليلة منها وتجديدها كلما احتجنا إلى ذلك، لأن يمكن استخدامها لمدة 4 أيام كحد أقصى، حتى عند تخزينها فالثلاجة، وتستخدم ماء الارز من خلال وضعها على الشعر قبل الاستحمام بمدة ربع ساعة، مع التركيز على الأطراف في حالة تقصف الشعر، ثم غسل الشعر بالماء.

وصفة ماء الأرز

نستخدم في هذه الوصفة ماء الارز الذي يساعد على إطالة الشعر بمقدار ربع كوب منها، ويمكن زيادة أو تقليل الكمية حسب كثافة شعركِ، ونضيف إليها ملعقة كبيرة من كلًا من زيت الزيتون وزيت اكليل الجبل، وكل ذلك يُخلط معًا ويوضع على شعركِ لمدة ساعتين ثم يغسل بالماء والشامبو.

ماسك ماء الأرز وزيت الخروع

لتقوية الشعر وجعله أقل عرضة للتساقط نصنع مزيج مكون من ربع كوب من ماء الارز، والذي يكون الماء المستخدم فيه دافئ حتى يمنحك نتيجة أفضل، ونضيف إليها ربع كوب من حليب جوز الهند وأيضًا ملعقتين من زيت الخروع، وتدلك فروة الرأس والشعر من جذوره حتى الأطراف بالخليط، ثم نتركه لمدة ساعتين وبعدها يغسل بالماء والشامبو.

وصفة ماء الارز وجل الصبار

إذا كان شعركِ من النوع الجاف، فبالطبع هو بحاجة إلى وصفات ترطيب عميقة، لذلك يمكنك نقع 3/4 كوب من الأرز في كوب من الماء لمدة 12 ساعة، ثم تصفيته وإضافة ملعقة كبيرة من جل الصبار إلى الماء، وتوزيع الخليط على شعركِ بأكمله، وتغطيته وتركه لمدة ساعتين ثم غسله بالماء.