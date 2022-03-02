سر بشرة ملكات الجمال كريم لبان الذكر الرهيب لإزالة التجاعيد وتبييض البشرة

كريم لبان الذكر من الكريمات الرائعة التي تساعد على تبييض البشرة وإزالة التجاعيد منها بكل سهولة، وهو أفضل من الكريمات التي تباع في الصيدليات، ومحلات العطارة بأسعار غالية الثمن، وتسبب تلف البشرة على مدي استخدامها، حيث يعطي الكريم للبشرة النعومة والنضارة ويحافظ عليها من الجفاف ويجعلها جميلة وجذابة طول العمر، ويحميها من علامات تقدم السن والشيخوخة المبكرة التي تصيب الوجه في مرحلة الشباب، كما يعمل على تغذية البشرة بفضل احتوائه على مواد طبيعية رائعة تجعل مظهر الوجه رائع وجميل، كما يلعب دور كبير في إخراج الدهون المتراكمة داخل المسام الواسعة التي تشوه مظهر الوجه، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم لبان الذكر الرهيب لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع وجميل.

مكونات كريم لبان الذكر الرهيب

توجد عدة مكونات بسيطة يحتوي عليها هذا الكريم وسوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

نصف كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتين من زيت لبان الذكر.

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير كريم لبان الذكر الرهيب لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به الماء، والنشا، ثم نقلبهم جيدًا مع بعض. نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة جدًا، ثم نقلب باستمرار حتى يصبح لدينا خليط ثقيل القوام. بعد ذلك نقوم برفع الوعاء من على النار ونضيف إليه زيت جوز الهند، وزيت لبان الذكر، والفازلين، ثم نقلبهم جيدًا حتى يصبح الخليط ثقيل القوام ويشبه الكريم تمامًا. نقوم بوضع الكريم في علبة متوسطة الحجم ونحتفظ به في مكان مظلم لمدة عشر دقائق. نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ حتى نتخلص من الشوائب العالقة والأتربة، ثم نقوم بتوزيع الكريم على الوجه وندلك برفق حتى يتشرب الوجه الكريم جيدًا. نترك الكريم على البشرة لمدة ساعة كاملة، بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد وسوف تلاحظين الفرق. يفضل استخدام الكريم على الوجه مرة واحدة قبل النوم مباشرة حتى لا نعرض البشرة لأشعة الشمس الضارة.

فوائد كريم لبان الذكر للبشرة

يمتلك الكريم العديد من الفوائد الرائعة لصحة البشرة سوف نتعرف عليها وهى كما يأتي:-