أحلى تحلية أبسط طريقة لتحضير الهريسة بالمكونات البسيطة بطعم لذيذ لا يقاوم

الهريسة من بين أشهر الحلويات التي يعشقها العديد من الأشخاص، كما أنها من أبسط وأسهل الحلويات أيضاً في طريقة التحضير، والعديد من النساء تتساءل عن طريقة تحضيرها بشكل مستمر لروعة وجمال مذاقها، هذا بجانب أن جميع الأطفال والصغار يعشق ن تناولها كثيراً، وكل أم ترغب دوماً في تحضير أشهى الأكلات والحلويات لأبنائها، لهذا فكل الأمهات تريد أن تتعرف على طريقة تحضير الهريسة من المنزل، حيث أنها تعتبر من بين أنواع الحلويات الشائعة والمشهورة للغاية، هذا بجانب أنها تتسم بأن مذاقها مذهل وشهي للغاية، هذا بالإضافة إلى أن المكونات الخاصة بها موجودة ومتوفرة لدى الجميع، تابع معنا قراءة ما يلي عبر موقعنا المميز ثقفني.

مكونات عمل الهريسة الإسكندراني

الهريسة من ألذ الحلويات التي يحبها عدد ضخم من الأشخاص، وللتعرف على طريقة تحضيرها تابعوا الآتي:

عدد 3 أكواب من السميد.

أربعة كوب من القيق.

كوب ونصف من جوز الهند.

ربع كوب من العسل.

كوب فحسب من اللبن.

نصف كوب زبدة أو سمنة.

مكسرات أو فول سوداني.

القليل من حبوب الزبيب.

طريقة تحضير الهريسة الإسكندراني

حلوى الهريسة من أشهى الحلويات على الإطلاق، لهذا فمن الممكن أن تقومي بتحضيرها بكل سهولة لأبنائك من خلال السير على الخطوات التالية: