نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي في منزلك احمر الشفايف الطبيعي بمكونات اقتصادية ومتوفرة في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة احمر الشفايف هو أكثر مستحضرات التجميل استخدامًا، لون جذاب وفاتن، يمنح المرأة مظهر خاص، ويمكن تحضيره في المنزل بمكونات بسيطة وطبيعية، وخالية من العطور والكحول، كما أنه يساعد في ترطيب الشفاه، والتخلص من الجلد الميت وتشققات الشفاه وتجديدها، ويتم استخدام الفازلين وأقلام الشمع، وزيت الزيتون وزبدة الكاكاو في تحضيره، نقدم لكي سيدتي طريقة عمل احمر الشفايف في المنزل.

قومي بعمل احمر الشفايف الذي ترغبين فيه في اي وقت بمكونات امنه وطبيعية ولا تؤدي إلى أي أضرار كما هو الحال عند استخدام الاحمر الجاهز الذي يحتوي على الكثير من الكيماويات والذي عند تكرار استخدامه قد يؤدي إلى تشقق الشفايف وجفافها مما يزعج الكثير من النساء، والان من خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل احمر الشفايف في المنزل بكل سهولة.

طريقة عمل احمر الشفايف في المنزل

هناك العديد من الطرق التي يمكنكم الاختيار من بينها لعمل احمر الشفايف في المنزل وتوفير الكثير من المال نظرًا لأن احمر الشفايف من أكثر المواد التجميلية التي تستخدم بشكل يومي، واهم الطرق المستخدمه هي كالاتي:

طريقة عمل احمر الشفايف من بودرة الشمندر وزيت اللوز الطبيعي

هذه الوصفة طبيعية بشكل أمن جدًا على الشفايف وسوف تصبح لامعة بلون جذاب وطريقه التحضير والاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقة صغيرة من بودرة الشمندر لإعطائه اللون الأحمر.

قطرتين من أي زيت عطري سواء كان زيت القرفة أو زيت النعناع.

ملعقتين من زيت اللوز الحلو.

نصف ملعقة صغيرة من زبد الكاكاو.

ملعقة صغيرة من شمع العسل.

طريقة التحضير

احضري طبق معدني وأضيفي بداخله شمه العسل مع زبدة الكاكاو.

ضعي الطبق في حمام مائي على النار وذلك حتى بدأ الخليط بالذوبان، قلبي المكونات حتى تتجانس جيدًا.

اضيفي الى المكونات زيت اللوز.

واعيدي الخلط، ثم أضيفي الزيت العطري إلى المكونات.

قلبي الزيوت والمكونات مع بعض جيدًا حتى تتجانس.

ارفعي المكونات من النار.

اتركيها جانبًا حتى تبرد، ثم أضيفي إليها بودرة الشمندر واعيدي التقليب.

هكذا أصبح جاهز يمكن تعبئته في علبه صغيرة مناسبة الحجم.

ادخلي العلبة في الثلاجة حتى تتماسك، يمكنكم استخدامها بعد ذلك في اي وقت، وتطبيقه بفرشاة الاحمر المناسبة.

طريقة عمل احمر الشفايف من زيت جوز الهند وزبدة الشيا

اصنعي احمر الشفايف بكل سهولة بزيت جوز الهند وزبدة الشيا التي تزيد من ترطيب الشفايف بالشكل المطلوب والحصول على لون رائع وطريقة التحضير والاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند الطبيعي.

ملعقة واحدة صغيرة من شمع العسل.

ملعقة صغيرة من زبدة الشيا.

ربع ملعقة من لون طعام طبيعي مصرح به.

طريقة التحضير