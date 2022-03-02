نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل كرات البسبوسة في المنزل على طريقة أشهر محلات الحلويات في المقال التالي
قد لاحظنا مع اقتراب قدوم شهر رمضان الكريم زيادة معدلات البحث من قبل الكثيرات من الأمهات وربات البيوت عن طريقة عمل كرات البسبوسة اللذيذة التي تعد أحلى وأشهى الحلويات الشرقية التي يقبل على تناولها الكثير وخاصة في المائدة الرمضانية، وتتميز كرات البسبوسة بأنها ذات طريقة سهلة ومكونات اقتصادية ومتوفرة في كل مطبخ مصري، وتنتشر داخل الكثير من الدول العربية تلك الوصفة اللذيذة من حلوى كرات البسبوسة، كما يتم تقديم كرات البسبوسة للضيوف ومن يأتون لزيارتنا أثناء الاحتفالات والمناسبات المختلفة، كما أنها كانت قد عرفت داخل مصر أثناء فترة العصر الفاطمي، وفيما يلي سوف نعرض لمتابعينا في السطور التالية طريقة لعمل كرات البسبوسة بأسهل طريقة.
مكونات عمل كرات البسبوسة
- سوف نحتاج إلى كوب من دقيق السميد.
- كما سوف نحتاج إلى نصف كوب من الزبدة أو السمن.
- ربع كوب من جوز الهند المبشور.
- سوف نحتاج إلى نصف كوب من السكر الأبيض.
- نصف علبة كبيرة من الزبادي.
- أيضًا علبة كاملة من القشطة الجاهزة التي تباع في المحلات.
- واحد ملعقة من البيكنج بودر.
- كما سوف نحتاج إلى بعض المكسرات التي يتم إضافتها حسب الرغبة وتستخدم لتزيين البسبوسة.
تحضير شربات كرات البسبوسة
- كوب واحد من السكر.
- كوب واحد من الماء.
- واحد ملعقة كبيرة من الليمون.
- كذلك ملعقة من الفانيليا البودر أو السائلة.
تحضير كرات البسبوسة
- يتم في البداية الأمر القيام بتحضير إناء ذات حجم مناسب، ومن الأفضل أن يكون ذلك الإناء عميق.
- بعد ذلك نقوم بوضع كمية السميد التي لدينا، وكذلك نضيف جوز الهند المبشور والسكر.
- يتم بعد ذلك خلط جميع المكونات بطريقة جيدة، ثم يتم إضافة السمن والزبادي والبيكنج بودر والقشطة إلى ذلك الخليط.
- نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض بصورة جيدة، وذلك حتى يصير الخليط ذات قوام متماسك وسميك.
- يتم تحضير صينية بحجم مناسب لذلك الحجم الخاص بالعجينة، ثم يتم دهنها بالسمن، كما نقوم بوضع كرات البسبوسة عقب الانتهاء من تشكيلها إلى كرات ذات حجم متساوي تقريباً.
- تدخل الفرن الساخن على درجة حرارة 180°مئوية.
- بعد فقط مرور نصف ساعة، يتم إخراج كرات البسبوسة، ثم تسقى بالشربات البارد وبعدها يتم تزينها بالمكسرات.
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