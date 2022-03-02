اسهل طرق لعمل الجبن الرومي التركي في المنزل وبأقل الإمكانيات

يعتبر الجبن التركي من أكثر أنواع الجبن التي يفضلها الكثير من الأشخاص وتتسم بالمذاق الشهي بالإضافة لسهولة التحضير في المنزل فيطلق عليها الجبن التركي لأنها تصنع في تركيا ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على طريقة عمل الجبن التركي في المنزل.

يتم تحضير الجبن التركي في المنزل بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وتلك المقادير هي:

لتر من الحليب كامل الدسم. كأس ونصف من اللبن الزبادي. ربع كأس من القشطة. ملعقة من الملح. ملعقة من الفلفل الأسود. كأس من المياه المثلج.

طريقة صناعة الجبن الرومي في المنزل:

يتم تحضير الجبن الرومي في المنزل باتباع الخطوات الآتية: