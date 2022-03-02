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عمر شويل - جدة اسهل طرق لعمل الجبن الرومي التركي في المنزل وبأقل الإمكانيات - ثقفني
يعتبر الجبن التركي من أكثر أنواع الجبن التي يفضلها الكثير من الأشخاص وتتسم بالمذاق الشهي بالإضافة لسهولة التحضير في المنزل فيطلق عليها الجبن التركي لأنها تصنع في تركيا ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على طريقة عمل الجبن التركي في المنزل.
يتم تحضير الجبن التركي في المنزل بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وتلك المقادير هي:
- لتر من الحليب كامل الدسم.
- كأس ونصف من اللبن الزبادي.
- ربع كأس من القشطة.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- كأس من المياه المثلج.
طريقة صناعة الجبن الرومي في المنزل:
يتم تحضير الجبن الرومي في المنزل باتباع الخطوات الآتية:
- أولًا يتم الحصول على إناء كبير ويتم وضع فيه الحليب ثم يتم رفعه على النار وتركه لحين الغليان.
- بعد ذلك يتم إضافة كلًا من اللبن الزبادي إلى الحليب المغلي ثم التقليب من الناحية اليمنى مرة ومن الناحية اليسرة مرى.
- طريقة عمل الجبن التركي في المنزل
- ثم تضاف القشطة مع الاستمرار في التقليب.
- الحصول على كأس من المياه المثلج ثم يتم إضافة كلًا من الفلفل والملح ويتم وضع الخليط مع الاستمرار في التقليب لمدة عشرة دقائق.
- يتم وضع إناء كبير ثم مصفاة ويتم تصفية الخليط في قطعة من الشاش ثم يتم وضع على المصفاة لمدة يوم.
- في اليوم الثاني يتم وضع الخليط في شاش أخر ثم يتم إعادة إلى المصفاة ويتم وضع التتقيلة عليه لليوم الثالث في اليوم الثالث يتم تغير الشاش ويتم إعادته للمصفاة مع التتقيلة لليوم التالي.
- يتم تذوق الجبنة وإذا كان الخليط غير صاف يتم إعادته إلى الشاش ونقوم بوضع التتقيلة عليه لليوم التالي.
- ثم يتم فتح الشاش ويتم وضع الجبنة الرومي في إناء مغلق أو في قوالب.
- يتم وضعها في الثلاجة وتركها لحين الاستخدام.
- هكذا يكون قد تم الانتهاء من تحضيرها، فالجبن الرومي من الجبن المفضل عند الكثيرين ولديه مذاق شهي ومميز ويسمى بالجبن التركي في محافظة الإسكندرية ويتم صناعتها من الجبن الأصفر المصنوع من الحليب البقري أو الجاموسي.
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