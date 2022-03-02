حضري فطائر السمسم الملفوفة بعجينة قطنية وطعم رائع جداً

تتميز فطائر السمسم الملفوفة ، بشكل وطعم جميل ورائع للغاية يجذب الأطفال إليها ويحبها الكبار ويعشقها الجميع، لمذاقها الرائع والمتميز، وهي عبارة عن فطائر محشية يمكن إعدادها بالعديد من الحشوات المختلفة، مثل الدجاج أو اللحمة أو الخضار أو الجبنة وغيرها، فهي من الوصفات الخفيفة والطرية التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبساطة، لتوافر مكوناتها الغير مكلفة وتقديمها كوجبه غداء أو عشاء، لأنها مميزه جداً وذات طعم ورائحة ذكية، لاحتوائها على السمسم الذي يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، مثل المحافظة على صحة القلب وأيضاً تنظيم الهرمونات التي تساعد على عمل الغدة الدرقية بشكل جيد، وخفض الكولسترول الضار والدهون الثلاثية ومحاربة الإلتهابات، لذا من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل فطائر السمسم الملفوفة بعجينة قطنية وطعم رائع جداً.

مكونات عمل فطائر السمسم الملفوفة



من هنا سوف نتعرف علي مقادير هذه الفطائر الصحية اللذيذة وهي كالتالي:-

كوب من الماء الدافئ.

مقدار نصف كوب من الحليب الدافئ.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من السكر الحبيبات.

باكت من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

5 أكواب من الدقيق.

للحشو:-

جبنة شيدر.

للوجه:-

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من العسل الأسود.

سمسم.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال هذه المقالة خطوات تحضير فطائر السمسم الملفوفة في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-

في طبق عميق نضع الماء الدافئ والحليب الدافئ، والخميرة والسكر ونقلب جيداً، وتترك جانباً لتتفاعل لمدة 5 دقائق. ثم في طبق عميق نضع الدقيق والملح وخليط الخميرة السابق، والزيت النباتي والخل ونعجن لمدة 10 دقائق، حتى نحصل على عجينة لينة وطرية. بعد ذلك توضع في طبق مدهون بقليل من الزيت، وتغطي وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدة ساعة، حتى ترتاح ويتضاعف حجمها. ثم بعد ذلك نضع الماء والعسل في طبق والسمسم في طبق أخر، ونأخذ العجينة ونقسمها إلي كرات متوسطة الحجم. بعد ذلك ندهن اليد بالقليل من الزيت ونأخذ قطعة من العجينة ونفردها دائرة. ثم نضع ملعقة كبيرة من الجبنة الشيدر، ونطبق الأطراف إلي الداخل ونلفها رول، ونقفل الطرف الأخر جيداً. بعد كدة عند الانتهاء من باقي الكمية نغمس الفطائر في خليط العسل، ثم في السمسم وترص في صينية بها ورق زبده، وتترك لتختمر في مكان دافئ، لمدة ربع ساعة قبل الخبز. ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية، في رف أوسط لمدة 20 دقيقة حتى تنضج تماماً، وتأخذ لون ذهبي. بعد ذلك عند تمام النضج تخرج وتغطي لمدة 10 دقائق، حتى تحافظ على طراوتها ثم تقدم بألف هنا وشفا.

فوائد السمسم الصحية للجسم

هيا بنا نتعرف علي بعض فوائد السمسم وهي كالاتي:-