أسهل وأسرع طريقة لعمل شاورما الدجاج السوري زي المحلات

تشتهر سوريا بطريق عمل شاورما الدجاج السوري، وهو الأمر الذي قد جعل الكثيرات من ربات البيوت والأمهات بالبحث في مختلف المواقع والكتب المتخصصة في وصفات الأكلات عن طريقة تحضير شاورما الدجاج على الطريقة السورية، فهي تتميز بأنها ذات مذاق شهي ولذيذ جداً، وهذا هو السر في جعل مطاعم بيع الشاورما تمتلئ دوماً بالاكيلة من عشاق مذاق ونكهة شاورما الدجاج على الطريقة السورية، لذا فتابعونا أعزائي القراء في السطور الآتية، فسوف نعرض لكم تفصيلاً أسهل وأسرع طريقة لتحضيرها بكل سهولة مثل طريقة أشهر المطاعم السورية المتخصصة في تقديمها.

مكونات عمل شاورما الدجاج السوري

واحد كيلو من الدجاج المحلي من العظم والجلد. اثنين حبة من الطماطم.

حبتان من الفلفل الحلو ذات اللون الأحمر. سوف نحتاج إلى ثلاثة أرباع كوب ماء.

يتم إضافة الفلفل الأسود والملح على حسب الرغبة.

سوف نحتاج إلى تقريباً عدد ثلاث ملاعق من الحجم الكبير من البهارات المخصصة للشاورما.

كما سوف نحتاج أيضًا إلى ثلاثة ملاعق من الخل الأبيض.

مقدار ربع كوب فقط من عصير الليمون.

2 ملعقة كبيرة من البصل البودرة.

سوف نضيف الزيت النباتي حسب الرغبة.

ولحشو الشاورما سوف نحتاج إلى عشر من أرغفة من خبز الشراك أو التنور.

مقدار نصف كوب من المايونيز.

أيضاً نصف كوب من الخيار المخلل شرائح طويلة ورفيعة.

كمية من البطاطس المقليّة.

طريقة التحضير شاورما الدجاج السوري