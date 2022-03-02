نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفري وقتك.. طريقة تفريز البصل بدون مجهود أو دموع وحرقان في العين من السنة للسنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليك أفضل طريقة من أجل طريقة تفريز البصل دون أن يتلف أو تخرج منه روائح كريهة، حيث تبحث الكثير من السيدات عن الطريقة الصحيحة لتخزين البصل لكي يكون أسهل بعد ذلك في الاستخدام عند تحضير الطعام، وقد يكون هناك أكثر من طريقة وسوف نتعرف عليهم معً في مقالنا اليوم، فقط تابع قراءة المقال للنهاية من أجل استفادة كاملة.

طريقة تفريز البصل

قد يكون هناك أكثر من طريقة يمكن اتباعها من أجل تخزين البصل أو تفريزه سوف نعرضها عليك لاختيار الطريقة الأنسب من بينهم.

طريقة تخزين البصل المفروم

تعرف على هذه الطريقة من أجل تخزين البصل المفروم، والتي تكون:

أول خطوة هي إحضار كمية البصل التي نريد تخزينها، ومن ثم تقشير البصل والتخلص من القشرة الخارجية.

بعد ذلك يتم فرم البصل بحسب الطريقة التي تستخدمينها سواء كانت بالسكين أو باستخدام المفرمة الكهربائية.

يتم إحضار كمية الأكياس التي سوف تستخدمينها في حفظ البصل ثم تفريغ الهواء منها جيداً.

قومي بملئ كل كيس بكمية مناسبة من البصل لوضعه في الفريزر.

من المهم وضع شئ لاصق على الكيس من الخارج حتى يكون محكم الغلق على البصل.

يتم وضع الأكياس في الفريزر لأطول فترة ممكنة دون حدوث أي تلف له.

طريقة تخزين البصل المقطع

هذه الطريقة يمكن استخدامها إذا كنتي تريدين تخزين البصل قطع وليس مفروم، وهي تكون:

يتم إحضار الكمية المراد تخزينها من البصل ثم القيام بتقشيره وغسله جيداً.

بعد ذلك يتم تقطيع البصل باستخدام السكين لقطع صغيرة بالحجم الذي تريدينه.

إحضار علبة بلاستيكية خالية من أي قطرات ماء ونظيفة تماماً لتخزين البصل بها.

قومي بوضع كمية البصل في العلب البلاستيكية ومن ثم وضعها بداخل الفريزر.

هناك خطوة هامة وهي كتابة تاريخ يوم التخزين من أجل معرفة الفترة التي تمر على تخزين البصل.

الآن أنتِ تعرفتي على أفضل وأسهل طريقة تفريز البصل سواء كان مفروم أو قطع صغيرة، وفي كلتا الحالتين لن تواجهي أي صعوبة في طريقة التخزين وسيظل البصل لأطول فترة ممكنة في الفريزر لتستخدمينه في أي وقت.