تحدي التفتيح بماسك سحري منزلي لتفتيح وتبييض الوجه وإزالة البقع الغامقة والتصبغات

لن تقتصر فائدة الخيار على الجسم فقط بل يستخدم في الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة لاحتوائه على مضادات أكسدة طبيعية، وهو يعد تونر طبيعي للبشرة لأنه يطهرها ويقوم بغلق المسام واليوم نقدم لكم مجموعة متنوعة من أفضل الماسكات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة وجعلها أكثر نضارة.

ماسك تفتيح بالخيار

ماسك الخيار والحليب:

المكونات:

حبة من الخيار الطازج.

ملعقة من السكر البني.

كمية مناسبة من الحليب.

طريقة التحضير والاستخدام:

في الخلاط نضع الخيار مع السكر والبني ونخفق جيدا حتى تمتزج المكونات ثم يوضع الخليط على البشرة.

ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء يساعد هذا الماسك على تجديد خلايا البشرة ويجعلها أكثر صفاء.

يكرر هذا الماسك مرتين أسبوعيا لحين الحصول على النتيجة المطلوبة.

وصفة الخيار والشوفان

المكونات:

حبة خيار متوسطة.

ملعقة من اللبن الرائب.

كوب من الشوفان المطحون.

طريقة التحضير والاستخدام:

نمزج الشوفان والخيار في الخلاط أو الكبة ثم يضاف إليهم اللبن الرائب للحصول على عجينة ناعمة سهلة الفرد.

يوضع الخليط على البشرة بحركات دائرية ويترك لمدة 30 دقيقة ثم تغسل بالماء وسوف تلاحظي الفرق من أول مرة.

ماسك الخيار والليمون

المكونات:

ملعقة كبيرة من عصير الخيار.

ملعقة من الجليسرين.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام:

بولة متوسطة ونمزج بداخلها المكونات السابقة حتى تتجانس ثم يوضع الماسك على الوجه ويترك لمدة 15 دقيقة.

ثم يغسل بالماء البارد يكرر هذا الماسك 3 مرات أسبوعيا للحصول على وجه أبيض مشرق.

ماسك الخيار والنشا

المكونات:

ملعقة كبيرة من النشا.

3 حبات من الخيار.

ثلث كوب عصير ليمون طازج.

طريقة التحضير والاستخدام:

بعد غسل الخيار جيدا نزيل القشرة ثم نضع الخيار في الكبة ونفرمه جيدا بعد ذلك يصفي ونأخذ عصير الخيار في بولة. ونمزج معه عصير الليمون والنشا ونقلب حتى تمتزج المكونات يوضع الماسك على البشرة ويترك لمدة 20 دقيقة. ثم يغسل الوجه بالماء البارد ويجفف عن طريق الطبطبة بمنشفة قطنية ثم نمرر على الوجه مكعب ثلج الخيار. ويتم عمل مكعبات الخيار عن طريق وضع عصير الخيار في قوالب الثلج ونتركه حتى يجمد ويمرر على البشرة لغلق المسام.

ماسك الخيار وجل الصبار

المكونات:

نصف حبة خيار طازجة.

2 ملعقة من جل الصبار.

قطرات من زيت شجرة الشاي.

نصف ملعقة من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام: