سر مش هتلاقيها عند العطار.. خلطة السبع بهارات الأصلية كنز في مطبخك مش هتشريها تاني هتخلي الأكل جنان

هي من الخلطات التي تعتمد عليها معظم ربات المنزل في تقديم أفضل الأكلات والوصفات اللذيذة والشهية كما تعتبر خلطة السبع بهارات الهندية هي من أشهر الخلطات كما تختلف خلطة السبع بهارات من دولة لأخرى حيث أنها تعطيها مذاق لذيد ومميز وبالإضافة لذلك فهي تعطي رائحة طيبة فهي تستخدم بكثرة في وصفات طبخ اكلات العربية التي تتمثل في الرز البسمتي كما تمنح اللحوم والدواجن طعم مميز ورائع لذلك فهي من أكثر التوابل المتاحة داخل مطابخ جميع السيدات فهي تسعي علي تقديم وصفات مميزة لأسرتها ولكن وفرنا عليها الكثير من شراء مجهزة بتوفير كيفية تحضيرها في المنزل بكل سهولة وبمكونات متوفرة داخل المنزل وهنا في هذا المقال سوف نتعرف على خلطة السبع بهارات الهندية بمكونات بسيطة وسهلة.

خلطة السبع بهارات الهندية

تعتمد هذه الوصفة على مجموعة من البهارات المميزات التي تعطي نكهة خاصة ومميزة الاكلات وتتمثل هذه المكونات في الآتي:

4 ملاعق من الفلفل الأسود

ملعقة كبيرة من القرنفل الحب

4 ملاعق من الحبهان

4 ملاعق من الكمون المطحون

2 حبة من جوزة الطيب

2 ملعقة من البردقوش

4 ملاعق من الكزبرة الناشفة

طريقة تحضير خلطة السبع بهارات

يوجد العديد من الخطوات الضرورية التي يجب إتباعها للحصول على نتائج ممتازة للوصفة ومن أهم هذه الخطوات ما يلي:

نحضر وعاء كبير نضع فيه جميع مكونات الوصفة التي تتضمن في الفلفل الأسود والقرنفل والحبهان وكذلك الكمون المطحون وجوزة الطيب والبردقوش وأيضا الكزبرة الناشفة نقوم بخلطهم مع بعضهم

نقوم برفع الوعاء علي النار علي درجة حرارة منخفضة حيث تظهر رائحة التوابل

نترك البهارات حتي تبرد تماما ثم تطحن باستخدام المطحنة الكهربائية ثم يخلط البهارات المطحونة مع بعض حتي تصبح خلطة واحدة

نقوم بغسل برطمان زجاجي ثم نشفه جيدا من الماء

يفضل وضع هذه الخلطة داخل برطمان زجاج للحفاظ على جودة ورائحة البهارات وكما ينصح بوضعها بعيدا عن الرطوبة حتى لا تسبب فساد البهارات وتفقد مذاقها الرائع والمميز

فهي حقا من الوصفات المميزة والشهية التي تعطي مذاق خاص الأكلات.

البهارات الهندية الأصلية تعطي مءتفع رائع جدا للطعام ولكي تحصلي على مذاق الاكل رائع يجب إضافة بعض التوابل التي تعمل بصورة كبيرة على جعل ريحة وطعم الاكل لذيذ بدون مجهود ويمكن عمل هذه التوابل في المنزل بسهوله عند اضافة بعض المكونات معا تحصلين على مذاق مثل محلات العطارة ولا حاجة إلي شراء هذه التوابل من ال