وصفة جل بذور الكتان لعمل أقوى كيراتين طبيعي بدون تساقط ولا تلف للشعر شعرك هيبقي حرير

يعتبر الكيراتين هو أحد مستحضرات التجميل الخاصة بفرد الشعر خاصة الشعر المجعد، فهو يمنح الشعر النعومة والفرد التي تحلم به كل امرأة، إلا أنه غير آمن على الشعر وله العديد من الآثار الجانبية الضارة بالشعر، فنقدم لكي الكيراتين الطبيعي احصلي على شعر مفرود وناعم بمكون طبيعي، ولن تحتاجي للذهاب لمراكز التجميل، نقدم لكي عزيزتي وصفة جل بذور الكتان لفرد الشعر في أقل من ساعة..

وصفة جل بذور الكتان

تغفل الكثير من النساء عن وصفة جل بذور الكتان لفرد الشعر، والذي لها مفعول سحري لتنعيم الشعر، وعلاج مشاكل الشعر كسقوطه وهيشانه، كما أنه وصفة آمنة على الشعر، ويساعد في تنشيط الدورة الدموية في فرورة الرأس، وتقوية بصيلات الشعر وزيادة نمو الشعر، نقدم لكي طريقة تحضير وصفة جل بذور الكتان خطوة بخطوة.

المكونات المطلوبة:

¼ كوب من بذور الكتان.

2 كوب ماء.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

طريقة تحضير الوصفة:

وطريقة التحضير لوصفة جل بذور الكتان هي الخطوات التالية: