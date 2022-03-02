كم يوم تستغرق غرس البويضة في الرحم.. وما هي رحلة البويضة المخصبة؟ 

كم يوم تستغرق غرس البويضة في الرحم، معظم السيدات يتساءلون بشكل دائم كم يوم يستغرق غرس البويضة في الرحم بعد حقنة التفجير، خاصة السيدة التي تأخرت في الإنجاب، حتى تعرف متى سيتم الحمل، وما هي رحلة البويضة المخصبة، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال كم يوم يستغرق غرس البويضة في الرحم.

كم يوم يستغرق غرس البويضة في الرحم؟

تغرس البويضة في الرحم عقب مرورها بمرحلة الكيسة الأريمية والتي تبقى المرحلة التالية بعد مرور ست أيام من مرحلة الاخصاب، وسوف تحتاج البويضة إلى اسبوعين حتى تنغرس بجدار الرحم، ثم بعد ذلك سوف تلاحظين تغيرات في هرمونات الجسم، وهذا ما يدل على إتمام الحمل، ويمكن التأكد من الحمل عن طريق تحليل دم أو تحليل بول.

ما هي رحلة البويضة المخصبة؟

تلك المرحلة تسمى برحلة التبويض لدي النساء، وهي تحدث فور انتهاء الدورة الشهرية، والتي يتم فيها خروج البويضة النشطة إلى قناة فالوب حتى تلاقي مع الحيوانات المنوية، حتى يتم تلقيحها بنجاح، ثم تذهب إلى الرحم، حتى يحدث الحمل ويتكون الجنين.

أمور يجب اتباعها أثناء الرغبة في الحمل