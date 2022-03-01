الدجاج المقلي أو ما يُسمى الفرايد تشيكن هو أحد أكثر المأكولات شهرة؛ حيث أن أكثر عدد هائل من الناس حول العالم يحبون الدجاج بمختلف طرُق تحضيره، والفرايد تشيكن تُعد طريقة أمريكية الأصل، تُعد من خلال القيام ببعض الخطوات وببعض المكونات البسيطة يُمكنك تناول أشهى فرايد تشيكن، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نُقدم لكم أحد أشهر وأسرع طُرق تحضيره في المنزل فتابعونا.

طريقة عمل الفرايد تشيكن

يوجد أكثر من طريقة يمكن تحضير الفرايد تشيكن بها ولكن الطريقة الآتية واحدة من أبسط واسرع طرق تحضيره:

مكونات الفرايد تشيكن



نصف كيلو من صدور الدجاج المخلية من العظام والمُقطعة مكعبات صغيرة الحجم.

أربعة أكواب من اللبن السائل.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر.

رشة صغيرة من الريحان المفروم.

ورقتان لولاى.

ثلاث بيضات مخفوقة.

كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

كوب من البقسماط المطحون.

كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلي.

طريقة تحضير الفرايد تشيكن

