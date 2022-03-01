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عمر شويل - جدة طريقة عمل الفرايد تشيكن - ثقفني
مكونات الفرايد تشيكن
طريقة تحضير الفرايد تشيكن
الدجاج المقلي أو ما يُسمى الفرايد تشيكن هو أحد أكثر المأكولات شهرة؛ حيث أن أكثر عدد هائل من الناس حول العالم يحبون الدجاج بمختلف طرُق تحضيره، والفرايد تشيكن تُعد طريقة أمريكية الأصل، تُعد من خلال القيام ببعض الخطوات وببعض المكونات البسيطة يُمكنك تناول أشهى فرايد تشيكن، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نُقدم لكم أحد أشهر وأسرع طُرق تحضيره في المنزل فتابعونا.
طريقة عمل الفرايد تشيكن
يوجد أكثر من طريقة يمكن تحضير الفرايد تشيكن بها ولكن الطريقة الآتية واحدة من أبسط واسرع طرق تحضيره:
مكونات الفرايد تشيكن
- نصف كيلو من صدور الدجاج المخلية من العظام والمُقطعة مكعبات صغيرة الحجم.
- أربعة أكواب من اللبن السائل.
- ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.
- ملعقة كبيرة من ملح الطعام.
- نصف ملعقة صغيرة من الزعتر.
- رشة صغيرة من الريحان المفروم.
- ورقتان لولاى.
- ثلاث بيضات مخفوقة.
- كوب من الدقيق الأبيض.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- كوب من البقسماط المطحون.
- كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلي.
طريقة تحضير الفرايد تشيكن
- نُحضر وعاء عميق ونقوم فيه بنقع مكعبات الدجاج مع كمية مناسبة من الماء وكمية الخل ورشة الملح والزعتر ونتركها لمدة لا تقل عن الساعتان.
- نضع كمية اللبن السائل في إناء ونُضيف له كمية الخل الأبيض ونمزجهم معاً ونتركهم جانباً لعشر دقائق.
- نُضيف إلى اللبن والخل كلاً من الفلفل الأسود والملح وورق اللورى والريحان المفروم والزعتر ونمزجهم معاً ثم نُضيف لهم مكعبات الدجاج المنقوعة مسبقاً.
- نقوم بتغطية الدجاج مع التتبيلة ونتركه لمدة ثلاث ساعات على الأقل ويفضل تركها لليلة كاملة في الثلاجة.
- نُخرج الدجاج المُتبل من الثلاجة ونقوم بتصفيته من التتبيلة ووضعه في الدقيق الجاف من ثم نغمسه في البيض المخفوق مع الملح والفلفل من ثم نغمره بالبقسماط المطحون.
- نُكرر الخطوة السابقة على الكمية كلها.
- نضع كمية مناسبة من الزيت النباتي في وعاء ونضعه على نار متوسطة حتى يسخن تماماً.
- نبدأ بقلي قِطع الدجاج لمدة عشر دقائق حتى تتحمر من كافة الجهات، ثم نُخرجها من الزيت ونقوم بتقديمها بجانب السلطات والأرز.
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