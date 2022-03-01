طريقة عمل الدقة بالسمسم الفلسطينية على أصولها

إليكم طريقة عمل الدقة الفلسطينية بالسمسم وهي واحدة من الأطباق الجانبية المشهورة في فلسطين وفي بلاد الشام ويتم تجهيزها من عدة مكونات ذات نكهة ممتازة يحبها جميع الأشخاص الذين يتناولونها، خلال هذا المقال إليكم المقادير المطلوبة لعمل الدقة الفلسطينية على الطريقة الأصلية لها وكذلك خطوات التحضير.

مكونات عمل الدقة الفلسطينية

بالمكونات التالية يمكنكم عمل أطيب طبق من الدقة الفلسطينية بنفس طريقة المطبخ الفلسطيني ونفس النكهة ولكن يجب أن تكون المقادير مناسبة كما يلي:

ربع كوب من بذور الكزبرة.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ربع كوب من بذور السمسم.

ملعقة صغيرة من بذور الشمر

نصف كوب من اللوز المحمص.

ملعقتان كبيرتان من الكمون المطحون.

ملعقة صغيرة من الزعتر البري.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

كمية من زيت الزيتون.

الخبز البلدي.

طريقة تحضير الدقة الفلسطينية بالسمسم

لتحصلي على طبق لذيذ من الدقة الفلسطينية بالسمسم هناك مجموعة من الخطوات يجب القيام بها على طريق المطبخ الفلسطيني وهي كما يلي: