انسي التجاعيد حتى لو سنك فوق الـ50.. أقوي بديل للكولاجين لشد وتبييض البشرة والجسم والتخلص من الترهلات نهائيا

إلى كل امرأة تعاني من التجاعيد وخطوط البشرة ومشاكل في وجهها تعرفي على طريقة عمل كولاجين طبيعي في المنزل بمكونات بسيطة وآمنة تمامًا على البشرة، فطريقتنا اليوم خالية من أي مواد كيميائية وأي مستحضرات تجميل وأي أشياء مصنوعة نهائيًا، بل هي وصفات طبيعية بحتة فكل مكوناتها مكونات طبيعية فقط، فمستحضرات التجميل والبوتوكس وعمليات شد البشرة هي الضربة القاضية للبشرة فبعده لا تعود البشرة كما كانت أو ربما تعود ولكن بعد معالجة كبيرة للبشرة.

طريقة عمل كولاجين طبيعي في المنزل

تعد هذه الطريقة من الطرق الناجحة تمامًا في عمل كولاجين طبيعي وهو يتم تحضيره من طين الورد الفرنسي فهو يسمى بماسك الطين ويتم تحضيره من خلال الخطوات التالية:-

قومي بإضافة ملعقة صغيرة من الكولاجين الطبيعي مع نصف ملعقة كبيرة من طين الورد الفرنسي.

وكذلك نصف ملعقة كبيرة من العسل الأبيض وملعقة من جل الصبار وقلبيهم جيدًا في وعاء مناسب

قلبي المكونات جيدًا حتى يصبح قوام الخليط كريمي قليلًا.

ثم اغسلي بشرتك جيدًا قبل وضع الماسك عليها بالماء الدافئ والغسول أو صابون الوجه.

ثم قومي بفرد القناع على بشرتك ولكن ابتعدي عن منطقة العين حيث أنها منطقة حساسة قد تتأثر بشكل سلبي من الماسك.

اتركي المزيج على بشرتك لمدة ربع ساعة.

ثم قومي بفرك من على بشرتك بعد أن يجف وبعد ذلك رشي الماء على بشرتك حتى يلين المزيج ثم اغسلي وجهك بالماء البارد.

رطبي بشرتك جيدًا بعد ذلك حتى تصبح ناعمة ونضرة تمامًا واتبعي هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع.

طريقة عمل ماسك العسل والأرز للبشرة