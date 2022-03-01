هاتي كوب سكر وتعالي أقولك سر عمل بسكويت الشاي الاقتصادي خطوة بخطوة وطعم ولا أروع

بخطوات سهلة وبسيطة يمكنك إعداد وصنع البسكويت، وذلك عن طريق إحضار بعض المكونات السهلة، والتي تجعلك تقوم بإحضار بسكويت الشاي التي يتناولها الصغار والكبار في كل وقت وحين، ودون الشعور بملل، وهذا الأمر سوف نوضحه بشكل تفصيلي في الفقرات القادمة، وعليكم متابعة هذا المقال الى نهايته حتى تحصلي على طريقة صحيحة من أجل إعداد أشهى المخبوزات.

مكونات بسكويت الشاي

عليك إحضار هذه الأشياء والمتطلبات اللازمة لإعداد بسكويت الشاي الإقتصادي، وذلك على هذا النحو:-

إحضار 3 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

إحضار كوب واحد من السكر الناعم.

إحضار مقدار من اللبن ويكون بمعدل نصف كوب.

إحضار واحد كوب من الزبدة.

إحضار بيضة واحدة.

إحضار رشة من الملح الناعم.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

طريقة تحضير بسكويت الشاي الاقتصادي في المنزل

عليك القيام بالاتي من أجل أن تحصل على بسكويت شهي ولذيذ في خطوات سهلة وبسيطة، وذلك على هذا النحو:-