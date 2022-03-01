السوبيا في المنزل بطريقة سهلة كما الجاهزة

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك تبحدث العديد من السيدات طريقة عمل مشروب السوبيا في المنزل وذلك لأن هذا المشروب يعد من أهم المشروبات في شهر رمضان وأكثرها طلباً لذلك بدلاً من شراء المشروب من المحلات والباعة المتجولين من الأفضل تحضيرها في المنزل، تابعي هذا المقال لتعرفي المقادير المطلوبة والخطوات بالتفصيل.

السوبيا في المنزل

حضري أشهر مشروب رمضاني في المنزل حفاظاً على صحة أولادك وسيكون بنفس نكهة التي تباع في المحلات.

الطريقة الأصلية لعمل المشروب:

تحتاجين إلى:

كوب إلا ربع من الأرز.

ثلاث أكواب من الماء.

ثلاث أكواب ونصف من اللبن السائل.

كوب إلا ربع من السكر الأبيض الناعم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

كوبان من جوز الهند المبشور ناعم.

كمية مناسبة من الثلج المجروش.

خطوات تحضير المشروب:

لابد من غسل الأرز بالماء جيداً أولاً. ضعي الأرز في وعائ ثم أضيفي إليه كمية من الماء حتى تنقعي الأرز لمدة ساعتين. يتم تصفية الأرز بعد ذلك ثم ضعيه في وعاء مناسب الحجم. أضيفي الماء إلى الأرز ثم يوضع الوعاء فوق نار منخفضة. اتركي الخليط على النار لمدة نصف ساعة حتى يغلي مع التقليب المستمر لمنع التصاق الأرز بالوعاء. بعد الغليان وبعد أن يتشرب الأرز الماء ارفعيه من على النار واتركيه يبرد قليلاً. أضيفي اللبن ويفضل أن يكون بارد. يضاف جوز الهند والفانيليا والسكر وقلبي المكونات معاً. ضعي تلك المكونات في الخلاط واخلطيها معاً. يتم تصفية الخليط باستخدام قطعة قماش قطنية. ضعي المشروب في كأس التقديم مع وضع الثلج المجروش.

وصفة السوبيا في المنزل بالكريم شانتيه:

تحتاج إلى:

كوب من اللبن البودر.

كوب من السكر الأبيض المطحون ناعم.

بودرة الكريم شانتيه بمقدار كوب.

ثلاث ملاعق من بورد السحلب.

ملعقة من جوز الهند المفروم ناعم.

ملعقة من الفانيليا السائلة.

خطوات تحضير المشروب: