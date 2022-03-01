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عمر شويل - جدة هذه الثمرة تعالج ألم الصجة لتنقية الصدر وطرد الكحة وإذابة البلغم في 3 أيام - ثقفني
تعتبر الإنفلونزا من الأمراض التي يكثر الإصابة بها في فصل الشتاء، مما يشعر المرء بالبرد والسعال المستمر، والإصابة بالاحتقان والكحة الشديدة مع البلغم، وزيادة في درجة حرارة الجسم، والشعور بالبرد في الجسم، يكون سبب الإصابة إما بسبب ضعف المناعة أو الجلوس بجانب شخص مريض بالإنفلونزا، ونقدم لك عزيزي القارئ وصفات طبيعية لتقوية المناعة ومقاومة الإنفلونزا وعلاج التهاب الحلق والبلغم.
طرد البلغم بالوصفات الطبيعية
هناك بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد في سرعة الشفاء دون الحاجة إلى تناول العقاقير والإكثار منها، ومن هذه الوصفات:
- الإكثار من شرب السوائل الدافئة، كالليمون مع العسل الأبيض، وهو من الثمار التي تساعد في علاج ألم الصدر، واحتقان الحلق وتذويب البلغم وطرده من الجسم، وأيضًا الأعشاب الدافئة تساهم في علاج الإنفلونزا.
- كما أنه تناول ملعقة من العسل الأبيض على الريق، تساهم في طرد البلغم وعلاج احتقان الحلق، كما أنه يساهم في تقوية مناعة الجسم.
- كما أنه يعتبر لبان الذكر يساهم بشكل كبير في طرد البلغم وتقوية المناعة، تناول حبة أو حبتين من لبان الذكر على الريق أو خلطه مع ملعقة من العسل تزيد من سرعة الشفاء.
- لذلك يعتبر تناول حبة من الثوم يساهم في مقاومة البكتيريا والفيروسات وتقوية المناعة.
- كما أنه الزنجبيل يعتبر من أكثر الثمار المفيدة التي تساهم في علاج نزلات البرد لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة، ومع شربه مع عصير الليمون والعسل الأبيض، فهذا يساهم في تعزيز المناعة وطرد البلغم وتنقية الصدر من البلغم.
- لا بد من الحرص على استعمال محلول الملح للغرغرة وطرد البلغم، فالملح له قدرة فعالة في إذابة البلغم والتخلص منه.
هذه بعض الوصفات الطبيعية التي تساهم في تعزيز المناعة وعلاج مرض الإنفلونزا.
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