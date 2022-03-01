هذه الثمرة تعالج ألم الصجة لتنقية الصدر وطرد الكحة وإذابة البلغم في 3 أيام

تعتبر الإنفلونزا من الأمراض التي يكثر الإصابة بها في فصل الشتاء، مما يشعر المرء بالبرد والسعال المستمر، والإصابة بالاحتقان والكحة الشديدة مع البلغم، وزيادة في درجة حرارة الجسم، والشعور بالبرد في الجسم، يكون سبب الإصابة إما بسبب ضعف المناعة أو الجلوس بجانب شخص مريض بالإنفلونزا، ونقدم لك عزيزي القارئ وصفات طبيعية لتقوية المناعة ومقاومة الإنفلونزا وعلاج التهاب الحلق والبلغم.

طرد البلغم بالوصفات الطبيعية

هناك بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد في سرعة الشفاء دون الحاجة إلى تناول العقاقير والإكثار منها، ومن هذه الوصفات: