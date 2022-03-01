معجنات سهلة بطريقة اقتصادية وبعجينة قطنية وبحشوة لذيذة ورائعة جداً

معجنات سهلة ، من المعجنات والمخبوزات الرئيسية اللذيذة والشهية التي تقدم على وجبة الغداء أو العشاء، ويعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، وتمد الجسم بالطاقة والحيوية، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها أيضاً، بالإضافة إلى بساطة مكوناتها، فهي غير مكلفة، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وتحرص ربات البيوت على إعداد طعام صحي وشهي ولذيذ وغير تقليدي في نفس الوقت لأفراد أسرتهم، لذا يبحثون عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة فطائر الدجاج وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل معجنات سهلة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات معجنات سهلة

تتكون معجنات سهلة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

ملعقة كبير من الخميرة الفورية.

200 مل من الحليب الدافئ.

ملعقة صغيرة من السكر.

بياض بيضة.

60 مل من الزيت.

400 جم من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

مقادير الحشوة

300 جم لحم مفروم.

كوب من صلصة الطماطم.

حبة بصلة مفرومة ناعم.

ملح.

رشة زعتر.

زيت الزيتون.

فلفل أسود.

بابريكا.

جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

مقادير الوجه

صفار بيضة.

ملعقة كبيرة من الحليب.

سمسم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على معجنات سهلة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الخميرة الفورية والحليب والسكر وبياض البيضة والزيت النباتي، ثم نخلطهم جيدا بالمضرب اليدوي.

ثم نضيف الدقيق والملح ونقلب جيدا بالملعقة حتى يختفي الدقيق.

ثم نعجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

بعد ذلك نلم العجينة ونكورها، ثم نضعها في وعاء مدهون بالزيت ونغطي العجينة بكيس بلاستيك ونتركها تختمر في مكان دافئ.

ثم نحضر مقلاة ونضيف إليها صلصة الطماطم ورشة الملح والزعتر وملعقتين كبار من زيت الزيتون.

ثم نضع المقلاة على نار متوسطة ونترك الصلصة حتى تنضج مع التقليب.

بعد ذلك نرفع الصلصة من على النار ونتركها تبرد.

ثم نضع مقلاة على نار هادئة ونضيف إليها ملعقتين كبار من زيت الزيتون والبصل المفروم ناعم ونقلبه باستمرار حتى يذبل ويصفر قليلا.

ثم نضيف اللحم المفروم والملح والفلفل الأسود والبابريكا ونقلب من وقت لآخر ونتركها حتى تنضج.

بعد ذلك نرفع الحشوة من على النار ونتركها تبرد.

ثم نخرج الهواء من العجينة بعد اختمارها ونضعها على سطح مرشوش بالدقيق.

ثم نقسمها إلى كور صغيرة ومتساوية في الحجم.

بعد ذلك نفرد كل كرة بالشوبك، ثم نوزع فوقها ملعقة كبيرة من الصلصة ونساويها، ثم نوزع فوقها مقدار ملعقتين كبار من الحشوة، ثم نوزع فوقها مقدار ملعقة كبيرة من الجبنة الموزاريلا المبشورة.

ثم نثني الفطيرة نصف دائرة ونضغط على الأطراف لكي نغلقها ونرصها في صينية ونضع فيها ورقة زبدة.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نغطي الفطائر ونتركها ترتاح لمدة 15 دقيقة.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه صفار بيضة والحليب، ثم نخلطهم جيدا.

بعد ذلك ندهن وجه الفطائر بخليط صفار البيض.

ثم نرش على الوجه سمسم.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 25 دقيقة.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن، ونقدم معجنات سهلة في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صلصة الرانش

المقادير

كوب من المايونيز.

كوب من الزبادي.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من البقدونس المجفف.

ملعقة كبيرة من الشبت المجفف.

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

رشة فلفل أسود.

طريقة التحضير