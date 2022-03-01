ماتوا بسبب زيت الزيتون.. الأطباء يحذرون من إستخدام زيت الزيتون بهذه الطريقة الخاطئة يسبب الوفاة

زيت الزيتون هو أحد المكونات الطبيعية التي لا يمكن الاستغناء عنها ويمكن الحصول على العديد من الفوائد من خلال استخدام زيت الزيتون ورغم كل هذه الفوائد التي يحتوي عليها زيت زيتون إلا أن هناك العديد من النصائح التي لا بد من اتباعها أثناء استخدام زيت الزيتون، حتى لا يتحول زيت الزيتون إلى مادة ضارة وبالفعل عندما يتم استخدام زيت الزيتون بطريقة خاطئة فربما يتحول إلى أحد المكونات المضرة للإنسان، من خلال هذا المقال سنتحدث عن احد الحالات التي يمكن أن تكون سببًا في تحول زيت الزيتون إلى احد المواد الضارة، وسنتحدث أيضا ‏عن الفئات التي لا ينصح بتناول زيت الزيتون لها حتى لا يسبب لها أي أضرار.

‏فئات لا يسمح لها بتناول زيت الزيتون حتى لا يسبب لها اضرار

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فيما يلي سنتحدث عن بعض الفئات التي يؤثر عليها زيت زيتون بشكل سلبي وهذه الفئات هي:

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لا ينصح بتناول زيت الزيتون للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، لان زيت الزيتون يؤدي إلى ارتفاع مستوى الكلسترول في جسم الإنسان ويكون من الصعب التحكم فيه.

من الفئات التي لا يصح أيضا بتناول زيت الزيتون لها الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية تعتمد على تقليل السعرات الحرارية التي تدخل جسم الإنسان لان زيت الزيتون يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية.

ينصح أيضًا بعدم تناول زيت زيتون للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري لأن زيت الزيتون يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في جسم الإنسان.

مرضى الضغط أيضًا لا ينصح باستخدام زيت الزيتون لهم، لأن زيت الزيتون يؤدي إلى ارتفاع حاد في ضغط الدم وهذا الشيء يعاني منه مريض السكر كثيرا.

أضرار أخرى بسبب زيت الزيتون

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فيما يلي سنتحدث عن مجموعة من الأضرار التي يمكن أن يسببها تناول زيت الزيتون وهذه الأضرار هي: