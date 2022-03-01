تجهيزات رمضان طريقه عمل عجينه السمبوسة في البيت بكل سهوله يلا استعدي وجهزي عجينه السمبوسك

تكون عجينة السمبوسة من أكثر المعجنات التي ترغب ربات المنازل بالتعرف عليها وذلك بدلا من شرائها جاهزة، فان خبزها في المنزل يؤدي إلى توفرها بكميات كبيرة في كل الأوقات، وذلك لتحضيرها بشكل دائم فهي بعشقها الكبار والصغار وتعتبر السمبوسة من أطباق المقبلات الجانبية التي يتم وضعها على السفرة بجانب الأطباق الرئيسية وتتميز بطعمها الشهي وشكلها الجميل ويتم عملها بكثرة في شهر رمضان وسوف نوضح طريقة عمل العجينة من خلال هذا المقال.

طريقة عمل عجينة السمبوسة

٢كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من الماء.

الملح حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي أو الزبدة.

طريقة تحضير عجينة السمبوسة

بعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة لعمل عجينة السمبوسة سوف نتعرف على طريقة تحضيرها من خلال النقاط التالية.

نحضر وعاء فارغ ونضع به الماء والزيت والزبدة والملح ثم نقوم بوضعه على النار ونتركه يغلي.