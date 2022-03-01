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عمر شويل - جدة تجهيزات رمضان طريقه عمل عجينه السمبوسة في البيت بكل سهوله يلا استعدي وجهزي عجينه السمبوسك - ثقفني
تكون عجينة السمبوسة من أكثر المعجنات التي ترغب ربات المنازل بالتعرف عليها وذلك بدلا من شرائها جاهزة، فان خبزها في المنزل يؤدي إلى توفرها بكميات كبيرة في كل الأوقات، وذلك لتحضيرها بشكل دائم فهي بعشقها الكبار والصغار وتعتبر السمبوسة من أطباق المقبلات الجانبية التي يتم وضعها على السفرة بجانب الأطباق الرئيسية وتتميز بطعمها الشهي وشكلها الجميل ويتم عملها بكثرة في شهر رمضان وسوف نوضح طريقة عمل العجينة من خلال هذا المقال.
طريقة عمل عجينة السمبوسة
- ٢كوب من الدقيق الأبيض.
- كوب من الماء.
- الملح حسب الرغبة.
- ملعقة كبيرة من الزيت النباتي أو الزبدة.
طريقة تحضير عجينة السمبوسة
بعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة لعمل عجينة السمبوسة سوف نتعرف على طريقة تحضيرها من خلال النقاط التالية.
- نحضر وعاء فارغ ونضع به الماء والزيت والزبدة والملح ثم نقوم بوضعه على النار ونتركه يغلي.
- ونقوم برفع الوعاء من على النار ويتم إضافة الدقيق مع التحريك بشكل مستمر حتى تتكون لدينا عجينة.
- يتم ترك العجينة جانبا ثم تعجن بواسطة اليدين أو الهجانة ويجب أن نستمر في العجن حتى تصبح ذات عجينة متماسكة.
- نقوم بترك العجينة لمدة ١٥ دقيقة لكي ترتاح.
- نقوم برش القليل من الدقيق على السطح المراد استخدامه للعجن ثم توضع عليه العجينة ونقوم بفردها بواسطة النشابة.
- نقوم بفرد العجينة ويجب أن يكون سمكها رقيق .
- نقوم بتقطيع العجينة بشكل طولي.
- نعمل على تجهيز الحشوة.
- حيث أنه من الخطوات الهامة هي أن نقوم بحشو حبات السمبوسة.
- كما أنه فيما بعد تمام الحشو نقوم بوضع طاسة على النار ونضع بها الزيت ونقوم بتحمير السمبوسة وعندما يصبح لونها ذهبيا نخرجها من الزيت ونقدمها ساخنا وبالهناء والشفاء
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