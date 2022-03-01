نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في أسبوع واحد ضعيها علي الشامبو لن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة تطويل الشعر بجنون في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحثين عن وصفات طبيعية لتطويل الشعر، ويعاني شعرك من التقصف والهيشان وسقوطه، فنقدم لك وصفة سحرية ضعيها في الشامبو الخاص بكِ، تساعد هذه الوصفة في علاج كل مشاكل الشعر، حتى القشرة، كما تساعد في تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، وزيادة نموه، وهي وصفة آمنة على الشعر خالية من الكحول والعطور التي تكون ضارة به.

جل الصبار لزيادة نمو الشعر

نقدم لكِ عزيزتي وصفات فعالة لعلاج كل مشاكل الشعر، ضيفيها للشامبو على أن يكون الشامبو لا يحتوي على مواد كيميائية للحصول على النتيجة المرغوبة.

وصفة جل الصبار

يحتوي الصبار على فوائد عديدة أهمها أنه يساهم في إعادة بناء الشعر التالف، والتخلص من سقوط الشعر وهيشانه، كما أنه يساهم في القضاء على القشرة، ويعطي شعرك القوة واللمعان الذي تحلمين به.

طريقة استخدامه:

قومي بتفريغ عبوة من جل الصبار في زجاجة الشامبو الخاصة بكِ وقومي برجها جيدًا.

قومي بغسل شعرك بالشامبو من مرة إلى مرتين أسبوعيًا لتحصلين على شعر ناعم وقوي.

وصفة الليمون للشعر

الليمون يحتوي على مواد مضادة للأكسدة، هذه المواد تعمل على محاربة القشرة، وتنظيف الشعر من الأتربة، كما أنه يعمل على تغذية الشعر حتى الأطراف، بالإضافة لاحتوائه على فيتامين سي المهم في تعزيز صحة الشعر.

طريقة استخدامه:

ربع كوب من عصير الليمون وضيفيه إلى زجاجة الشامبو ورجيه جيدًا، ثم قومي بغسل شعرك بالشامبو مرتين أسبوعيًا.

وصفة القهوة للشعر

تعتبر القهوة من الوصفات الطبيعية المفيدة للشعر والبشرة والجسم، تمنح الشعر القوة واللمعان، كما أنها تساهم في تعزيز صحة الشعر، وتمنح الشعر النعومة والرطوبة وزيادة نموه في وقت قصير.

طريقة الاستخدام: