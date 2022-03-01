طريقه عمل الكفتة الحاتي بالفحم في المنزل مثل المطاعم وسر التتبيلة الرهيبة مش هتشتريها من برة تاني

اللحوم والمشويات على وجه الخصوص من أكثر الأكلات المحببة للجميع، والتي يمكن أن يتم الاختراع والتنويع فيها من أجل تناول الطعام بشكل شهي ولذيذ، ونحن اليوم سوف نتحدث بشكل تفصيلي عن كفتة الحاتي وأهم الطرق التي تمكنك من اعدادها في المنزل بشكل سهل، وبدون إهدار الكثير من المكونات، وإذا أردت أن تحصل على العديد من الوصفات الشهية عليك متابعة هذا المقال في السطور القادمة.

مكونات كفتة الحاتي

سوف نقدم لكم المقادير اللازمة لتحضير كفتة الحاتي، وذلك على هذا النحو:-

أولا إحضار كيلو واحد من اللحم المفروم، ولابد أن يحتوي هذا اللحم على الدهون اللازمة لعمل الكفتة.

إحضار حبة واحدة من البصل المفروم جيدا.

إحضار ملعقة من الثوم ولابد أن يكون هذا الثوم بودر.

نصف ملعقة من مسحوق البصل البودر.

ملعقة من الفلفل الأسود.

رشة ملح.

البهارات الخاصة باللحمة.

عدد ثمرة واحدة من الطماطم المبشور جيدا.

إحضار نصف ملعقة من البيكنج بودر.

طريقة تحضير كفتة الحاتي المشويه في المنزل

من خلال النقاط الآتية سوف تحصل على طريقة بسيطة تساعد جميع الأشخاص على إعداد الكفتة حتى الأشخاص المبتدئين يمكنهم تحضير هذه الكفته بهذا الشكل:-