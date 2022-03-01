نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر كفتة الحاتي الشهيرة.. ملعقة واحدة ضعيها على الكفتة وإنسي انها تكش أو تفك منك تاني في المقال التالي
كفتة الحاتي احد المشويات أو منتجات اللحوم الشهيرة التي يتم اعدادها باستخدام العديد من المكونات الطبيعية، ولكن هناك عدة طرق لإعداد كفتة الحاتي التي يتم استخدام اللحم المفروم فيها، وهناك الكثير من الطرق التي يمكن اعداد الكفتة الحاتي بها وحتى يتم اعدادها بطريقة مميزة لا بد من استخدام مجموعة من المكونات المميزة، فهي إحدى انواع الأكلات المميزة لدى المصريين ويقومون بشرائها من المطاعم الشهيرة التي تقوم بإعداد الكفتة بطريقة مميزة، ولكن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة يمكن من خلال إعداد الكفتة داخل المنزل باستخدام مكونات طبيعية، و حتى نحصل على لحم طازج ونظيف وفيما يلي سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها عن نستطيع إعداد كفتة الحاتي في المنزل.
مكونات إعداد الكفتة الحاتي
فيما يلي سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها خلال إعداد الكفتة الحاتي، وتتكون الكفتة من مجموعة من المكونات الطازجة و فيما يلي سنتحدث عن المقادير والمكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الكفتة وهذه المقادير هي:
- 1\2 كيلو من اللحم المفروم.
- بصلة مفرومة.
- كزبرة مفرومة.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة كبيرة من الدقيق حتى تعمل على تماسك الكفتة.
طريقة إعداد الكفتة الحاتي في المنزل
يلي سنتحدث عن خطوات إعداد الكفتة الحاتي:
- أولًا نبدأ في جمع مكونات إعداد عجينة الكفتة وذلك من خلال وضع الفلفل الأسود والملح واللحم المفروم والبصل المفروم والكزبرة المفرومة ونبدأ في تشكيل هذه المكونات حتى نحصل على عجينة الكفتة اللذيذة.
- بعد ذلك نضع عجينة الكفتة داخل الثلاجة لبعض الوقت حتى تتماسك.
- بعد مرور الوقت نخرج الكفتة من الثلاجة.
- بعد ذلك نبدأ في تشكيل الكفتة على هيئة اصابع طويلة ويمكن أيضا أن يكون لها شكل دائري نختار الشكل الأنسب.
- بعد ذلك يتم ترتيب الفتة داخل صينية كبيرة نضع عليها ورق الزبدة بعد ذلك نضع الكفتة على ورق زبدة، ويمكن أن نضع عليها ملعقة من الزيت في الأعلى.
- بعد ذلك تدخل الفرن حتى تصبح ناضجة، و تكون جاهزة للتقديم.
- يتم تقديم الكفتة بالإضافة إلى بعض السلطات المميزة والأرز
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