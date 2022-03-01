خلطة الثوم والقرنفل لعلاج تساقط الشعر ضعيها على فراغات الشعر ينبت من جديد تعالج الصلع الثعلبة نهائيا

يعانى الكثير من الشباب والفتيات من تساقط الشعر بغزارة وإصابة الكثير منهم أيضا بالثعلبة مما يجعل الفتاه او الشاب فى حالة من الإحباط وعدم القدرة على النظر إلى نفسي في المرأة وهذا ما جعل الكثير منهم يقوم بالقيام بعملية زراعة الشعر فى الأماكن التى بها فراغات كبيرة ولكن هذا لا يحل حلا المشكله واليوم سوف نقوم بتقديم وصفة مهمة جدا تساعد فى التخلص من جميع مشاكل الشعر بسهولة.

وصفة الثوم والقرنفل لعلاج تساقط الشعر

تم صنع الكثير من الزيوت من الثوم والقرنفل لما لهم من نتائج جباره للغاية فى حل مشاكل الشعر والفروة ومن خلال الوصفة هذة سوف تحصل على شعر رائع فقط اتبعى المكونات:

كوب من ماء

القليل من القرنفل

رأس متوسطة من الثوم

البعض من زيت الزيتون ما يقدر بملعقتين كبيرتين.

ملعقتين أيضا من زيت جوز الهند.

طريقة تحضير الوصفة

يمكن أن تقومى بتحضير الوصفة من خلال اتباع الخطوات:

أولا قومى بتقشير الثوم وضعيه فى إناء وضعى القرنفل.

بعد ذلك قومى بصب الماء فوقهم واتركيهم على النار حتى يغلو جيدًا.

بعد أن يغلى القرنفل والثوم قومى بترك الماء حتى يبرد تمام

بعد ذلك قومى بتصفية الثوم والقرنفل من الماء وضعى الماء فى زجاجة محكمة

بعد ذلك قومى بوضع الزيوت وهما زيت الزيتون وكذلك أيضا زيت جوز الهند ورجي الزجاجة حتى تختلط جميع المكونات مع

بعضها البعض بشكل جيد.

بعد ذلك يكون الخليط جاهز للاستخدام.

طريقة الاستخدام

يمكن استخدام الوصفة بأن تقومي برش الشعر يوميا قبل النوم بالماء باستمرار حتى الأسبوع الأول سوف تلاحظين تغير كبير في شعرك وظهور شعر قصير على الجوانب ينمو ومع الاستمرار على الوصفة لفترة اكبر سيكون شعرك أثقل بكثير وانتهاء التساقط وسيكون الشعر لامع وجميل.