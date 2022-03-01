وصفه جهنمية للتخلص من شيب الشعر..القرنفل للتخلص من شيب الشعر المبكر بدون صبغات ولا كريمات ضارة بالشعر

القرنفل للتخلص من شيب الشعر المبكر، يعاني الكثير من الأشخاص من ظهور الشعر الأبيض و يسبب لهم الإحراج والإزعاج خاصةً إذا كانوا في سن مبكر، حيث أن شيب الشعر علامة من علامات كبر السن ولكن هناك بعض الأشخاص الذين يعانون منه سواء كان ذلك بسبب عوامل وراثية أو لأسباب أخرى، ومن أجل إخفاء الشعر الأبيض سوف نوضح في هذا المقال بعض الوصفات التي يمكن استخدام القرنفل فيها للتخلص من الشيب.

القرنفل للتخلص من شيب الشعر المبكر

قبل أن نقوم بمعرفة كيفية استخدام القرنفل في التخلص شيب الشعر يجب أن نوضح فوائد استخدام القرنفل للشعر وهي:

يساعد في منع ظهور القشرة في الرأس.

من خلال استعماله يتم القضاء على الشعر الأبيض بشكل نهائي.

يعمل على علاج تقصف الشعر.

يساهم استخدام القرنفل على ترطيب الشعر وتنعيمه.

من خلال استعمال القرنفل للشعر فإنه يعمل على تقويته.

يساعد في زيادة نمو الشعر وأن يكون الشعر الجديد الذي يظهر بنفس لون الشعر الأصلي.

يعمل القرنفل على تنشيط الدورة الدموية للشعر وبالتالي ينمو الشعر بشكل أفضل.

يساهم في تطهير فروة الرأس وعلاج الجلد من أي مشكلة وذلك لأن القرنفل يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة.

وصفة القرنفل للتخلص من شيب الشعر

هناك العديد من الوصفات التي يمكن استعمال القرنفل فيها للتخلص من شيب الشعر ومنها:

وصفة القرنفل المغلي لعلاج شيب الشعر

يمكن عن طريق تحضير المكونات التالية واتباع هذه الخطوات الحصول على الوصفة وهي:

مكونات وصفة القرنفل لشيب الشعر

2 ملعقة من أعواد القرنفل.

مشط بلاستيك.

2 كوب من الماء.

بخاخ بلاستِيكي.

طريقة تحضير وصفة القرنفل لشيب الشعر

نحضر وعاء ونضع الماء به ونضعه على نار هادئة حتى يصل إلى مرحلة الغليان.

بعد ذلك نقوم بإضافة أعواد القرنفل إلى الماء ونتركه يغلي مرة أخرى.

نقوم بسكب المزيج داخل زجاجة بلاستيكية بخاخ ويتم استخدام المزيج في رش الشعر بشكل يومي مرة في الصباح ومرة في المساء حتى يتم الوصول إلى النتيجة المطلوبة، في تغير لون الشعر من اللون الأبيض إلى الأسود .

وفي الختام نكون قد قدمنا إليكم في هذا المقال كيفية استخدام القرنقل في التخلص من شيب الشعر وإخفاء الشعر الأبيض، وكذلك وضحنا فوائد استخدام القرنفل للشعر.