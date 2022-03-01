نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاج حرقان البول كوب واحد كل يوم منه يخلصك نهائيا من التهابات وحرقة البول عند الرجال والنساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعاني الكثير من الرجال والنساء من الشعور بالحرقان أثناء التبول، وأحيانًا يتم اللجوء إلى الطبيب لمعرفة السبب وأخذ الأدوية، فيكون الألم قويًا ولابد من استشارة الطبيب بعد مرور يومين وحرقان البول مستمر، وظهور افرازات واستمرار الشعور بالألم الشديد، أو تغيير في لون البول، إلا أن بعض الحالات تعاني من حرقان البول لكن الشعور بالألم يكون بسيط، وهناك بعض الأعشاب والوصفات الطبية التي تساهم في علاج حرقان البول، نقدمها لك عزيزي القارئ.

طريقة علاج حرقان البول

تتوفر الوصفات والأعشاب الطبيعية هذه في مطبخك، فلا حاجة لشرائها من الخارج، فهي تساهم في تهدئة الشعور بالحرقة، ومن هذه الوصفات والأعشاب الطبيعية ما يلي:

مشروب عصير القصب:

يعتبر عصير القصب من أفضل المشروبات التي تساهم في تهدئة حرقان البول، كما أنه مهدي للأعصاب لاحتوائه على العديد من الفيتامينات المفيدة للجسم، وينصح بتناول كوب إلى كوبين يوميًا من عصير القصب.

وصفة حبة البركة السوداء والعسل الأبيض:

1 ملعقة صغيرة من حبة البركة السوداء. 2 ملعقة صغيرة من عسل النحل. 1 كوب من الماء الساخن.

نقوم بإضافة حبة البركة السوداء وعسل النحل إلى كوب الماء الساخن وتقليبها وشربها مرة إلى مرتين يوميًا، تساعد حبة البركة في تهدئة الحرقان والقضاء عليه.

وصفة لبان الذكر:

يعتبر لبان الذكر من الوصفات التي تساعد في تهدئة حرقان البول.

نقوم بنقع من 4 إلى خمس حبات من لبان الذكر في ماء دافئ وشربه مرة إلى مرتين يوميًا.

نصائح للتخلص من حرقان البول

من أبرز النصائح التي يمكن أن يتم توجيهها لكل من يعاني من حرقان البول هي النصائح التالية: