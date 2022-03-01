طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي للأطفال بأقل التكاليف في المنزل

البسكويت من الحلويات الخفيفة، ويرغب الأشخاص في تناول حلوى خفيفة مع الشاي أو النسكافيه أو فنجان القهوة، وبسكويت الشاي أنواع كثيرة ومختلفة، وترغب النساء في عمل البسكويت اللذيذ في المنزل، وبسكويت الشاي من أنواع البسكويت الغير مكلفة في المقادير والثمن، وتوفر الكثير من الأموال، بدل الشراء من السوبر ماركت كل وقت وبأسعار مرتفعة وتكلفة كبيرة، لذلك يقمن النساء بالبحث عن طريقة تحضيره في المنزل لتوفير وقت الشراء، والكثير من الأموال حيث أن مكوناته بسيطة ورخيصة الثمن علاوة على أنها متوفرة في المنزل، وأيضا بسكويت الشاي الاقتصادي غير مكلف في وقت التحضير، ويساعد الصغار الأمهات في عمله، ويحبون تحضيره ورائحة خبزة في المنزل وطعمه اللذيذ.

طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي

كوبان من الدقيق الأبيض الفاخر.

عدد بيضتين بدرجة حرارة الجو.

نصف كوب من السكر الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة من الزبادي.

نصف كوب من الزبدة أو الزيت.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة كبيرة من الڤانيليا.

طريقة تحضير بسكويت الشاي الاقتصادي في المنزل