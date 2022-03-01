نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي للأطفال بأقل التكاليف في المنزل في المقال التالي
البسكويت من الحلويات الخفيفة، ويرغب الأشخاص في تناول حلوى خفيفة مع الشاي أو النسكافيه أو فنجان القهوة، وبسكويت الشاي أنواع كثيرة ومختلفة، وترغب النساء في عمل البسكويت اللذيذ في المنزل، وبسكويت الشاي من أنواع البسكويت الغير مكلفة في المقادير والثمن، وتوفر الكثير من الأموال، بدل الشراء من السوبر ماركت كل وقت وبأسعار مرتفعة وتكلفة كبيرة، لذلك يقمن النساء بالبحث عن طريقة تحضيره في المنزل لتوفير وقت الشراء، والكثير من الأموال حيث أن مكوناته بسيطة ورخيصة الثمن علاوة على أنها متوفرة في المنزل، وأيضا بسكويت الشاي الاقتصادي غير مكلف في وقت التحضير، ويساعد الصغار الأمهات في عمله، ويحبون تحضيره ورائحة خبزة في المنزل وطعمه اللذيذ.
طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي
- كوبان من الدقيق الأبيض الفاخر.
- عدد بيضتين بدرجة حرارة الجو.
- نصف كوب من السكر الأبيض.
- ملعقة واحدة كبيرة من الزبادي.
- نصف كوب من الزبدة أو الزيت.
- نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ربع ملعقة كبيرة من الڤانيليا.
طريقة تحضير بسكويت الشاي الاقتصادي في المنزل
- نقوم بوضع السكر والبيض والفانيليا في وعاء كبير ونقوم باستخدام المضرب الكهربائي او اليدوي في خلط البيض والفانيليا والسكر حتى يكون الخليط كريمي ويبدأ يكون لونه فاتح.
- يتم إضافة الزيت ونستمر في الخلط.
- نقوم بوضع الزبادي والبيكنج بودر على الخليط السابق، ونقوم بتقليبهما جيدًا مع استمرارية الضرب حتى يتجانس المكونات معًا.
- يتم إضافة الدقيق إلى الخليط على فترات وليس مرة واحدة، ونستمر بالخفق والتقليب حتى تبدأ العجينة بالتماسك.
- تبدأ العجينة في اللم وتكون لينة شيئا ونقوم بلمها إلى بعضها وتكوينها قطعة واحد.
- قد يأخذ عجن العجينة مدة خمس دقائق أو حتى تمام خلطها وتجانسها مع بعضها، والنجاح البسكويت لا يتم العجن لمدة طويلة، ولكن نكتفي بعجنها بالشكل الصحيح.
- نقوم بفرد العجينة على سطح مستوى وممسوح بالدقيق أو الزبدة، أو مفروشة بورق الزبدة، ونقوم بتقطيع العجينة وتشكيلها على شكل دائرة أو مربع أو مستطيل أو بأي شكل ترغب فيه الأطفال بأي أداة.
- نقوم برص عجينة البسكويت على الصينية المجهزة بورق الزبدة، أو مرشوشة بالزيت.
- يسخن الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180، ونقوم بوضع الصينية بالعجين فيه، وقد يستمر مدة التسوية لمدة ثلث ساعة، أو حتى تمام التسوية والحصول على لون البسكويت.
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