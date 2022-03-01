اسرار تضمن نجاح الكيكة الاسفنجية وتزينها لاجمل الاحتفالات

الكيكة الإسفنجية هي أكثر أنواع الكيكات طلبا والأغلى سعر بالرغم من أنها تحضر بمقادير بسيطة دون إضافة أي من الزبدة أو الحليب لكنها لا تنجح مع الكثيرين وفي هذا المقال حرصنا على توفير السر السحري وراء نجاح الكيكة الإسفنجية بدون أي مجهود أو تعب، إضافة ملعقة من نشا الذرة إلى الدقيق يكسبها هشاشة وقوام مثالي، ولاسيما ملعقة جل اسبونج، التي تعتبر السر الأساسي في الحصول على قوام متماسك وهش للعجينة، أما ملعقة النشا فتحافظ علي هذه الهشاشة والارتفاع أثناء النضج، فضلا على تطبيق الخطوات الأساسية للتحضير الكيكة الإسفنجية والتي نقدمها لكم في السطور التالية عبر موقعنا.

مكونات عمل الكيكة الإسفنجية

خمس بيضات كبار.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب سكر بودرة.

كوبين من الدقيق نوع سبونج.

ملعقة من البيكنج بودر صغيرة.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير