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عمر شويل - جدة اسرار تضمن نجاح الكيكة الاسفنجية وتزينها لاجمل الاحتفالات - ثقفني
الكيكة الإسفنجية هي أكثر أنواع الكيكات طلبا والأغلى سعر بالرغم من أنها تحضر بمقادير بسيطة دون إضافة أي من الزبدة أو الحليب لكنها لا تنجح مع الكثيرين وفي هذا المقال حرصنا على توفير السر السحري وراء نجاح الكيكة الإسفنجية بدون أي مجهود أو تعب، إضافة ملعقة من نشا الذرة إلى الدقيق يكسبها هشاشة وقوام مثالي، ولاسيما ملعقة جل اسبونج، التي تعتبر السر الأساسي في الحصول على قوام متماسك وهش للعجينة، أما ملعقة النشا فتحافظ علي هذه الهشاشة والارتفاع أثناء النضج، فضلا على تطبيق الخطوات الأساسية للتحضير الكيكة الإسفنجية والتي نقدمها لكم في السطور التالية عبر موقعنا.
مكونات عمل الكيكة الإسفنجية
- خمس بيضات كبار.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب سكر بودرة.
- كوبين من الدقيق نوع سبونج.
- ملعقة من البيكنج بودر صغيرة.
- رشة ملح.
- ملعقة كبيرة من النشا.
طريقة التحضير
- نحضر عجان كهربائي خالي من أي نقطة ماء، ثم نفصل صفار البيض عن البياض كما يمكن خلهم معا.
- نضيف الفانيليا على البيض ونشغل العجان على سرعة كبيرة بحيث يتضاعف حجم البيض إلى ثلاث أضعاف الحجم الأولى.
- ثم نضيف كوب السكر عل خمس مراحل مع خفق البيض.
- في وعاء ننخل كمية الدقيق بالإضافة إلى البيكنج بودر، ونجهز صينية بدونها بالزبدة ورشها بالدقيق جيدا.
- بعد تضاعف كمية البيض ننزع العجان ونضيف الدقيق على البيض بالملعقة نقلبهم حتى يختفي الدقيق ونضيف الدقيق مرة أخرى وهكذا لكن لا بد أن يكون التقليب برفق.
- كما يمكن الاستغناء عن هذه الخطوات بإضافة جميع مكونات الكيكة الإسفنجية في العجان بالإضافة إلى ملعقة كبيرة من جل الاسبونج الذي يباع في محلات الحلويات.
- ثم نصب الخليط في الصينية الجاهزة وندخلها الفرن لمدة ثلث ساعة فقط.
- لنجاح الكيكة الإسفنجية لابد من عدم فتح الفرن حتى يمر الوقت المحدد للتسوية.
- بعد نضج الكيكة الإسفنجية يتم تغطيتها وتركها يوم كامل لكي تبرد تماما.
- في اليوم التالي يتم تحضير الكريم شانتيه أو أي صوص محبب لتزين الكيكة لتصبح تورتة مناسبة للاحتفال بجميع المناسبات خاصة أعياد الميلاد.
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