حلويات سريعة بطريقة سهلة واقتصادية وشهية وبمذاق روعة أحلى من المحلات

حلويات سريعة ، من الحلويات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائها من المحلات، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، بالإضافة إلى فائدتها الصحية، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها أيضا، بالإضافة إلى أن مكوناتها بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، كما أنها من الحلويات المميزة والرائعة مثل بسبوسة مرملة، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلويات سريعة بطريقة سهلة، وبألذ الوصفات.

مكونات حلويات سريعة

تتكون حلويات سريعة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

100 جم من القشطة.

كوب من السميد.

كوب من الزبادي.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من الزيت.

باكيت بيكنج بودر.

3 أكواب ونصف من الدقيق.

كوب من النشا.

ملعقة كبيرة من الخل.

مكسرات للحشو (حسب الرغبة).

شربات بارد خفيف.

للتزيين

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على حلويات سريعة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه القشطة والزبادي والبيضة والزيت، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نضيف الخل والسميد ونصف كمية الدقيق والبيكنج بودر، ثم نخلطهم جيدا باليد.

ثم نضيف الكمية المتبقية من الدقيق ونلم العجين.

بعد ذلك نضيف النشا ونخلط جيدا.

ثم نلم العجينة ونكورها.

ثم نحضر مشط صغير نظيف ونشكل الحلوى وذلك بأن نأخذ قطعة صغيرة من العجينة، ثم نفردها على المشط بشكل مستطيل.

بعد ذلك نضع فوقها طوليا كمية صغيرة من المكسرات، ثم نغلق العجينة طوليا ونلمها من المشط.

ثم نغلق العجينة على شكل قرص ونرصها في صينية فرن.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.