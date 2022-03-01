كرات بسكويت شوكولاته 3 مكونات بدون فرن حلويات تستحق التجربة

حلى كرات شوكولاته سهلة بثلاث مكونات فقط حقا تستحق التجربة، بثلاث مكونات هل يمكنك صنع حلويات تنال إعجاب أسرتك وأيضاً تسهل عليك الوقت والجهد حقا رائعة لذيذة، يمكن صنع تلك الحلى بسهولة في أي وقت كما أنها لن تاخذ منك وقت كبير ولا جهد أكثر من خلط ثلاث مكونات مع بعضها، ومن خلال موقعنا سنقدم لكم حلى بسكويت بثلاث مكونات فقط من دون فرن على البارد وستعطيك حلى لذيذ سريع تحضير يذوب بالفم من أول قطعة ستنال إعجاب كل من يتناولها فجددي معنا في مطبخك وحضري تلك الحلى الرائع.

حلى كرات شوكولاته بثلاث مكونات فقط

نحتاج إلى كوب من كريمة ثقيلة كريمة حلويات. نصف كيلو من شوكولاته غامقة داكنة مقطعة لقطع صغيرة. ثلث كوب من جوز مفروم أو مكسرات مفرومة على حسب رغبتك. عدد 8 قطع مفرومة من شوكولاته الحلوة بالحليب.

تحضير كرات شوكولاته بثلاث مكونات لذيذة وهشة

يسخن الكريمة في وعاء على النار بدرجة حرارة هادئة مع تقليب حتى تذوب الكريمة، ثم يضاف عليها الشوكولاته الغامقة الغير محلاه وينقل الشوكولاته مع كريمة في وعاء آخر.

وترفع من على النار وتقلب مع بعضها برفق حتى تذوب لديك الشوكولاته مع الكريمة بسبب درجة حرارة الكريمة عالية ستذوب شوكولاته بسرعة.

ثم احضري مكسرات مفرومة سواء كانت جوز أو عين جمل أو فول سوداني، وتمزج مكونات مع بعضها، ويغطى وعاء الكريمة وشوكولاته بغطاء من بلاستيك.

تترك مكونات لكي ترتاح لمدة خمس دقائق مع تقليب من حين لآخر حتى يصبح مزيج كريمي ناعم تنقل شوكولاته بالكريمة إلى وعاء تدخل الثلاجة لكي تبرد لمدة ساعة أو حتى تتمكني من تشكيلها.

عن طريق ملعقة الآيس كريم نشكل كرات بحجم واحد بوصة وتوضح كرات بعد تشكيلها على صينية مفرودة عليها ورق زبدة وترص الكرات وتدخل الثلاجة مرة أخرى.

ثم تذوب الشوكولاتة بالحليب على حمام مائي لمدة نصف دقيقة، وتغمس كل كرة في الشوكولاته المذابة وتترك الفائض حتى ينزل منها.

ثم ترص الكرات مرة أخرى على ورق الزبدة وتزين بالمكسرات المجروشة جرش خشن، أو يتم وضعها في ثلاجة لتتماسك بدون تزيين فذلك على حسب رغبتك.

بثلاث مكونات كرات شوكولاته بالبسكويت بتغليفة شوكولاته اللذيذة

إذا ترغبين في تقديم حلى مبهر وجديد لأسرتك وضيوفك فلابد من تجربة حلويات ثلاث مكونات لأنه نوع من حلويات لذيذة بدون تعب وتكلفة كبيرة يمكنك تقديم حلويات سريعة سهلة تعد في دقائق عند تجربتها ما راح تندم، سيحبها كل أسرتك الكبار والصغار خاصة ضيوفك وسيعتقد بأنك قمت بشراءها من الخارج، وهي كرات شوكولاته ببسكويت الأوريو.

مكونات كرات شوكولاته الأوريو

عدد 4 كيس من الأوريو بعدد 16 قطعة. عدد 4 حبات من جبت كيري أو جبن كريمي بدون ملح. عدد 4 قطع من شوكولاته محلاه.

تحضير كرات اوريو شوكولاته تذوب بالفم

نطحن قطع بسكويت الأوريو حتى تكون بقوام ناعم يمكن طحنها في المطحنة أو توضع في كيس محكم ويضرب عليها حتى يكون ناعم، ثم يضاف عليها جبن كيري وتخلط مكونات جيدا لتتشكل لنا عجينة متماسكة يسهل تشكيلها.

تشكل عجينة الأوريو على شكل كرات بأحجام متساوية وترص جانبا على ورق زبدة، ثم نقوم بعمل حمام مائي ساخن ويرفع على النار.

توضع عليه الشوكولاته لكي تذوب ويكون الحمام المائي على حرارة هادئة، مع الحرص على عدم ملامسة الماء بوعاء الشوكولاته حتى لا تحترق.

خذي كرات بسكويت الأوريو تغمس في شوكولاته المذابة وترص على ورق زبدة تكرر تلك الخطوة حتى تنتهي من كل كمية كرات بسكويت وتغطى تماما بالشوكولاته.

ثم تزين كرات الأوريو ببعض من مكسرات مطحونة أو بالقليل من بسكويت مطحون وتترك حتى تتجمد داخل الثلاجة وتقدم كرات شوكولاته اوريو لذيذة مغطاة بشوكولاته الداكنة.

طريقة كرات بسكويت الأوريو بالشوكولاته البيضاء

سنعد وصفة أخرى لكرات بسكويت أوريو المطحون بثلاث مكونات وتعطي حلى لذيذ لتصنع كرات بقوام رائع يذوب بالفم.

مكونات كرات شوكولاته الأوريو مغطاة بشوكولاته بيضاء

نحتاج إلى عدد 4 عبوات من بسكويت الأوريو. عدد 3 ملاعق كبيرة من قشطة جاهزة. أو 3 ملاعق كبيرة من جبن كريمي بدون ملح. 110 جرام من شوكولاته بيضاء مقطعة إلى مكعبات صغيرة. يمكن استبدال الشوكولاته بلوح من شوكولاته جالاكسي بيضاء.

تحضير كرات أوريو مغطاة بالشوكولاته بيضاء تذوب بالفم