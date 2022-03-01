لو عندك كوباية شعرية وملعقتين نشا تعالي اقولك هنعمل بيهم اية مش هتبطلي تعمليها لولادك

المهلبية بالشعرية تعتبر من أهم أنواع الحلوى التي من الممكن أن يتم توفيرها في المنزل ويكون من السهل على ربات البيوت أن تقمن بتحضيرها بأقل الخطوات، وأسرع الطرق الممكنة، ومن خلال الآتي نوضح أهم المعلومات عن أهم المكونات التي من الممكن أن يعتمد عليها للحصول على المهلبية بالشعرية جاهزة ومحضرة بأقل تكلفة ومن خلال الاعتماد على مكونات أغلبها موجود في المنزل لعمل أسهل نوع من أنواع الحلوى المنزلية، وفيما يلي نوضح أهم الخطوات التي من الممكن أن تساعد في الحصول على المهلبية بالشعرية في خلال وقت وجيز

مكونات حلوي المهلبية بالشعرية

المهلبية بالشعرية تعتبر من أنواع الحلوى المتميزة سريعة التحضير، وتعتبر أيضا من أهم أنواع الحلوى التي تعد مغذية، وهذا بفضل ما يتواجد فيها من الكثير من المغذيات، والتي من أهمها الشعرية كمصدر للطاقة، وكذلك الحليب وعن المكونات بالتفصيل نتحدث من خلال الآتي في تلك السطور القليلة المقبلة، من الممكن أن توفر ربة المنزل المكونات الآتية لعمل المهلبية بالشعرية

كوب من الشعرية.

كوبان من الحليب.

نصف كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة من الزيت.

ملعقة من السمن البلدي.

ملعقة من النشا.

قدر مناسب.

بولات للتقديم.

طريقة تحضير حلوي المهلبية بالشعرية

أسهل الخطوات التي من الممكن أن تتبع للتحضير لهذا النوع من الحلوى ما يلي في النقاط القادمة: