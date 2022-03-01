طريقة بسكويت أوريو الأصلي بالطاسة بدون فرن لن تشتريه مرة أخرى، بسكويت الأوريو يعتبر من أشهى أنواع بسكويت الذي يكثر شراءه وطلبه من المحلات في الخارج بمبالغ مالية مرتفعة جئنا لكم اليوم بتحضير وصفة بسكويت الأوريو الأصلية من منزلك البسكويت المحشو بالكريمة ويدخل في صناعة الكثير من حلويات وعند صنع بسكويت سيكون لديكم ألذ بسكويت صاحب الشهرة الواسعة بالعالم، التي يعشقه الأطفال والكبار اليوم سنجهزه معا وسوف نتعرف على طريقة عمله بدون فرن بطريقة اقتصادية لبسكويت أوريو الطاسة اللذيذ.

بسكويت اوريو الأصلي بدون فرن بسكويت الطاسة

نحتاج إلى كوب وربع الكوب من دقيق الأبيض. نصف كوب من الكاكاو البودرة الطبيعي الغير محلى المر. ملعقة صغيرة من بيكنج بودر. رشة ملح صغيرة. نصف كوب زبدة طرية بحرارة المطبخ. 3/4 الكوب من سكر الأبيض وليس الناعم. ربع كوب من السكر البني. بيضة واحدة بحرارة المطبخ. ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مكونات حشو بسكويت الأوريو كريمة الأصلية

ربع كوب زبدة طرية بحرارة الغرفة. ربع كوب سمن بدرجة حرارة الغرفة. كوب و3/4 الكوب من السكر البودرة. ملعقة صغيرة من الفانيليا.

تحضير بسكويت أوريو بحشو كريمة بالطعم الأصلي