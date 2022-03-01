نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عجينة البريوش السحرية لتحضير ألذ أنواع المعجنات حلو وحادق مثل القطن في المقال التالي
البريوش من الحلويات التي يسهل تشكيلها إلى حلو وحادق في أن واحد من خلال كمية من الدقيق وبغض المكونات البسيطة والمتوفرة بكل منزل يمكن إعداد كمية وفيرة للإفطار أو الاحتفالات، كذاك يمكن تقديمها كهدية للأصدقاء والأهل، ويحتوي قطعة واحدة من البريوش على قيمة غذائية لا يمكن الحصول عليها في وجبة كاملة، لذلك تعتبر المغني عن تحضير سندوتشات المدارس ووجبة الإفطار كذاك، كما أن طعمها جميل ولذيذ ويفضله الأطفال بدون استثناء لذلك يقبل الأطفال على تناوله دون غلبة وأتعاب للأم، لذلك نقدم لكم ابسط الطرق لتحضير البريوش بأنواع مختلفة عبر موقعنا في هذا المقال.
مكونات تحضير البريوش
المكونات بسيطة وسهلة ومتوفرة بأي منزل، المكونات التالية تكفي لصناعة مقدار واحد يكفي لعشرة أشخاص، ويمكن إضافة المعيار مرتين للحصول على كمية أوفر
- ½ كيلو من الدقيق الأبيض متعدد الأغراض.
- ملعقة كبيرة ممتلئة من الخميرة الفورية.
- كوب ونصف من السكر ” لإعداده حلو، لإعداده حادق ربع كوب سكر فقط”.
- ربع لتر لبن سائل.
- ثلاث حبات بيض.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- كوب إلا ربع زبدة أو زيت نباتي.
- ماء دافئ.
طريقة تحضير البريوش
- نحضر عجان كهربائي أو يتم العجن باليد، نضع الخميرة والسكر والحليب الدافئ في العجان.
- ننخل الدقيق ونضيفه إلى المكونات السابقة في العجان.
- نضع الفانيليا والبيض واحدة تلو الأخرى في العجان، ونزود العجين بالماء الدافئ.
- يتم عجن المكونات في العجان لفترة طويلة بحيث نلاحظ تجمع العجين في مكان واحد ومكانة تماما.
- ننزع الجزء العلوي من العجان و تخرج العجينة منه ونضعها في بوله مدهونة زيت حتى لا تلتصق.
- تترك العجينة حتى يزداد حجمها ثلاث مرات من حجمها عند العجن.
- نحضر صواني الخبز ونضيف بها ورقة زبدة، في طبق نحضر الحشوة، كذاك صفارة بيض ملعقة فانيليا ملعقة حليب للدهن.
- نضع الشكولاته أو أي حشوات تفضلونها بكرات البريوش ونضعها علي صينية الخبز وهكذا حتى تنتهي الكمية.
- اضغط كرات البريوش براحة اليد من أعلي وندهنها بالبيض المخفوق من اعلي ونرشها بالسمسم أو أي نوع مكسرات.
- ندخلها الفرن للخبز لمدة ثلث ساعة وعند حصولها على اللون الذهبي نخرجها من الفرن.
- يمكن تقديمها ساخنة أو باردة.
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