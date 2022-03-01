أحلي كرواسون فرنسي بالشيكولاتة الشهية بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات المخبوزات والحلويات

الكرواسون الفرنسي بالشيكولاتة من أحلي وألذ أنواع المخبوزات المفيدة والشهية، والتي تتمتع بطعمها الشهي واللذيذ والمحبب تناولها لدي جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وينتشر الكرواسون في جميع محلات الحلويات والمخبوزات والمنتشرة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، وهناك العديد من الحشوات المتنوعة التي يتم عمل بها الكرواسون وذلك مثل الكرواسون بالجبنة، أو الكرواسون بالمربي، أو الكرواسون بالزبدة ولذلك فإننا نقدم لك عزيزتي أفضل وأسهل طريقة بالمنزل لعمل ألذ وأحلي كرواسون فرنسي بالشيكولاتة.

طريقة عمل الكرواسون الفرنسي ومكوناته

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم كرواسون فرنسي بالشيكولاتة، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك للتأكد من سلامة وجودة عملها، ولضمان التحكم في المكونات الغذائية المضافة لها وإختيار أفضلها وذلك من الناحية الصحية والغذائية، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال.

المكونات

ثلاث كوب من الدقيق الأبيض.

كوب ماء دافئ.

ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب حليب.

نصف ملعقة كبيرة من الزبدة السائلة.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب ونصف من الزبدة المملحة الباردة.

بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من الحليب.

طريقة التحضير