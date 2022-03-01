طريقة عمل كرات جوز الهند في المنزل بأبسط التكاليف وطعم أكثر من رائع

تحرص معظم السيدات في العالم العربي على صنع جميع أنواع الأطعمة والحلويات في المنزل دون الحاجة لشرائها من المطاعم ومحلات الحلويات؛ وذلك ضمانا للحصول على الجودة ونظافة الحلويات والأطعمة، فهن لا يفضلن اطلاقا شراء الأطعمة الجاهزة، ومن ضمن الحلويات المفضلة لدى العديد من الأمهات وربات البيوت كرات جوز الهند فهي لذيذة الطعم وسهلة التحضير، ويفضلها الصغار والكبار، لذلك يحاولن عملها في المنزل وتقديمها لأفراد الأسرة بصنع أيديهن؛ لذلك كثر البحث عن طريقة عمل كرات جوز الهند في المنزل على مواقع الانترنت، ومن خلال مقالنا هذا سوف نساعدكم في معرفة المقادير وطريقة العمل بأسهل الطرق وابسط الخطوات فتابعونا.

مكونات عمل كرات جوز الهند

تستطيع أي أم أو سيدة منزل عمل كرات جوز الهند في المنزل ولكي تتعرف على مكونات العمل يجب متابعة ذلك المقال:

ثلاثة أكواب من جوز الهند

كوب من السكر البودرة

كوب الا ربع من الدقيق

نصف كوب من الزيت

ثلاث بيضات متوسطي الحجم

ملعقة طعام كبيرة من بيكنج باودر

ملعقة شاي صغيرة من الفانيليا

طريقة تحضير كرات جوز الهند

تعد خطوة اتباع الخطوات بشكل كامل وتنفيذها كما هي من أهم أسرار عمل كرات جوز الهند ونجاحها: